'İlk Evim Arsa İlk İş Yerim'in 15 doğrusu

7) Evi olan arsaya başvurabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.