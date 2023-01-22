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İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde 64 ilde kuralar tamamlandı

 “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 7 Kasım 2022’de başlayan kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlk 6 etapta 64 ildeki 164 bin 666 konutun yedek ve asil hak sahibi 76 günde noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi

İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde 64 ilde kuralar tamamlandı
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri 76 günde 64 ilde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun yedek ve asil hak sahipleri belirlendi.

Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategoride olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş yedek ve asil olarak hak sahibi oldu.

7’nci etap kuraları da 12 ilde 8 Şubat 2023’e kadar devam edecek.

12 ilde gerçekleştirilecek 36 bin 568 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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