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“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin 3. etap kura çekimleri bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 3. etap kura çekilişi, bugün başlayıp 7 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekimlerinin 1. ve 2. etapları 28 Kasım’da tamamlanmış, toplamda 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmişti

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin 3. etap kura çekimleri bugün başlıyor
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 1. ve 2. etap kura çekiminin ardından 3. etap kura kura çekilişi bugün başlıyor. Kura çekimleri, 7 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

"7 İLDE 13 BİN 807 KONUTUN HAK SAHİBİ NOTER HUZURUNDA BELİRLENECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 3. etap kura çekilişiyle birlikte 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022’ye kadar devam edecek.

7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri şu şekilde açıklandı:

1 Aralık 2022: Bolu 902 konut
1 Aralık 2022: Karaman 751 konut
2-3 Aralık 2022: Düzce 1100 konut
2-7 Aralık 2022: Konya 7 bin 655 konut
4-5 Aralık 2022: Zonguldak 1650 konut
6 Aralık 2022: Bartın 850 konut
7 Aralık 2022: Karabük 899 konut

"1. VE 2. ETAP KURA ÇEKİMİ SONUCUNDA 23 İLDE 50 BİN 302 KONUTUN SAHİPLERİ NOTER HUZURUNDA BELİRLENDİ"

7-28 Kasım tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli olmak üzere 23 ilde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 50 bin 302 konutun hak sahibi belli olmuştu. Kategori bazında ise 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve diğer gruptaki 15 bin 657 vatandaş ise asil ve yedek olarak hak sahibi olmuştu.

"MART 2023'E KADAR TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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