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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evim kredisi 2024: İlk evim kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir ve ödeme planı nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        Ev alacakların gözü ilk evim kredisinde! İlk evim kredisi ne zaman çıkacak?

        İlk kez ev alacak vatandaşlar, ilk evim kredisine dair detayları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söylemişti, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok." Peki, 1.20 düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak ve ödeme planı nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:26
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        Hükümet, yeni düzenlemeler getirerek ilk kez ev alacak vatandaşlar için yüzde 1.20 faizlik bir ödeme planı sunmaya hazırlanıyor. Yeni uygulama ile beraber, kredi imkanlarının ilk defa ev sahibi olacaklara harcanması planlanıyor. Peki, düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimler kredi alabilir? İşte, detaylar...

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım 2023'te yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

        "Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

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        Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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        1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

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        İLK EVİM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL?

        Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir. Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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