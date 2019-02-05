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İstanbul Beykoz'da geçen ay yaşanan olay, iddialara göre şöyle gelişti. Yurt dışından gelen oğlunu almak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden 66 yaşındaki Yunus Ç., Beykoz'daki evlerine döndüklerinde aracını bahçesinden içeriye sokamadı. Daha önce de defalarca benzer durumu yaşadığı iddia edilen yaşlı adam, komşularını kornaya basarak uyardı. Ancak komşuları yaşlı adam ve oğluna hiç beklemediği bir tepki gösterdi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
İHA'da yer alan habere göre yaşlı adamın kornaya basmasına sinirlenen komşuları baba ve oğulla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine girdi. Yunus Ç ve oğlu Murat. Ç.'ye sopa ve taşlarla saldıran şüpheliler yumruk da atmaya başladı. Bunun üzerine yaşlı adam da elindeki süpürge ile karşılık verdi. Ortalık adeta birbirine girerken, kavga dakikalarca sürdü.
ÖNCE YAŞLILAR TARTIŞTI
Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki taraf park yeri yüzünden tartışmaya başlıyor. İki tarafın da yaşlı üyelerinin tartışmasına diğer aile üyeleri de karışıyor. Bunun üzerinde sopalarla yaşlı adam ve oğlunun üzerine yürüyor. Bazıları yumruk atarken, kavgaya kadınların da katıldığı görülüyor. Öte yandan Yunus Ç. de kendisine saldıranlara süpürge ile karşılık veriyor.
"BURASI BELEDİYENİN YOLU"
Daha sonra olay yerine polis gelirken, her iki taraf da polis merkezine giderek birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Komşularının saldırısına uğradığını iddia eden Yunus Ç. isimli yaşlı adamın polise verdiği ifadesinde, “Olaydan 3 gün önce ikametimin önüne beyaz renkli araç bahçe kapımı ve evimin tek girişini kapatarak park etti. Aracını çekmesini istediğimde ‘Burası belediyenin yolu. İstediğim gibi park ederim’ dedi. Ben de kendisine, ‘Burası belediyenin değil, özel yer’ dedim. Yani kendisinin park ettiği yer benim tapulu malımdır.
"DAVACI VE ŞİKÂYETÇİYİM"
Kendisiyle sözlü tartışmaya girdik ve aynı adreste oturan 4 kişi daha gelip bana hep birlikte saldırdılar. Bu olayda kimse bana vurmadı, sadece sözlü tartışma yaşadık. 3 gün sonra yaşanan olayda ise oğlum ve gelinimi almak için havalimanına gittim. Eve döndüğümde bu şüpheliler yolu kapatmışlardı. Kornaya bastığımda sanki hazır bekliyorlarmış gibi oğluma saldırdılar ve bir anda darp etmeye başladılar. Oğluma bir şey yapmalarından korktuğumdan, çevreden yardım istedim. Eğer yardım gelmemiş olsaydı oğluma, gelinime ve bana daha büyük zarar vereceklerdi. Bu olayın tamamına ait kamera kayıtları elimde mevcut. Suçlamaları kabul etmiyorum. Davacı ve şikâyetçiyim" dediği öğrenildi.
Yaşlı adam ayrıca eşinin kanser hastası olduğunu söyleyerek, ambulansın girmesinin bile araç parkı yüzünden mümkün olmadığını ve aynı durumun defalarca yaşandığını iddia etti.
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