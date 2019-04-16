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İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?

İslam dünyası 1 ay boyunca oruç tutarak Ramazan Ayı'nın faziletine erişecek. Oruçların ardından ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. İslam dünyası 1 ay boyunca oruç tutarak Ramazan Ayı'nın faziletine erişecek. Peki 2019'da ilk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İşte, Ramazan Ayı ile ilgili detaylar...

Giriş: 16.04.2019 - 10:09 | Güncelleme:

Ramazan Ayı'nda oruç tutmak İslam'ın en önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Her müslüman Ramazan Ayı'nda oruç tutmakla yükümlüdür. Ramazan Ayı'na kısa bir süre kala vatandaşlar, "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Ramazan Ayı başlangıcı ile ilgili detaylar...

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan ilki olan Ramazan Ayı'nda oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü dini görevlerini yerine getirmeye başlayacak.

1

RAMAZAN

1440

06

MAYIS - 2019

PAZARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan dini günler listesinde Ramazan ayı başlangıcı 6 Mayıs 2019 Pazartesi olarak yer alıyor. Yani İslam dünyası 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkarak Ramazan ayının ilk orucunu tutacak. 31 Mayıs'ta ise Kadir Gecesi var.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran 2019 Pazartesi günü de Ramazan Bayramı Arefesi yani yani Ramazan Ayı'nın son günü. 4 Haziran Salı günü de Ramazan Bayramı başlangıcı. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nın 6 Haziran Salı, son günü olarak idrak edilecek.

29

RAMAZAN

1440

03

HAZİRAN-2019

PAZARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1440

04

HAZİRAN-2019

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1440

05

HAZİRAN-2019

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1440

06

HAZİRAN-2019

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

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