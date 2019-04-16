Ramazan Ayı'nda oruç tutmak İslam'ın en önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Her müslüman Ramazan Ayı'nda oruç tutmakla yükümlüdür. Ramazan Ayı'na kısa bir süre kala vatandaşlar, "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Ramazan Ayı başlangıcı ile ilgili detaylar...

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan ilki olan Ramazan Ayı'nda oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü dini görevlerini yerine getirmeye başlayacak.

1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS - 2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan dini günler listesinde Ramazan ayı başlangıcı 6 Mayıs 2019 Pazartesi olarak yer alıyor. Yani İslam dünyası 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkarak Ramazan ayının ilk orucunu tutacak. 31 Mayıs'ta ise Kadir Gecesi var.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran 2019 Pazartesi günü de Ramazan Bayramı Arefesi yani yani Ramazan Ayı'nın son günü. 4 Haziran Salı günü de Ramazan Bayramı başlangıcı. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nın 6 Haziran Salı, son günü olarak idrak edilecek.