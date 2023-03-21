İLK SAHUR NE ZAMAN

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayında oruçlar tutulacak ve ibadetler edilecek. Ramazan ayında 29 gün boyunca oruç tutacak olan Müminler ilk sahura ne zaman kalkılacağını araştırıyor. İşte ilk sahur saati...