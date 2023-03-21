İLK SAHUR NE ZAMAN

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk sahur ne zaman, bugün mü, hangi gece? İlk sahura saat kaçta kalkılacak?

İslam aleminde 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar "İlk sahura ne zaman kalkacağız, ilk sahur hangi gece?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2023 il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur saati...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İlk sahur ne zaman, bugün mü, hangi gece? 2023 Ramazan ilk sahura saat kaçta kalkılacak?

    Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayında oruçlar tutulacak ve ibadetler edilecek. Ramazan ayında 29 gün boyunca oruç tutacak olan Müminler ilk sahura ne zaman kalkılacağını araştırıyor. İşte ilk sahur saati... 
  • İlk sahur ne zaman, bugün mü, hangi gece? 2023 Ramazan ilk sahura saat kaçta kalkılacak?

    İLK SAHUR NE ZAMAN

    Bu sene ilk sahura 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece kalkılacak ve perşembe gününe oruçlu uyanılacak.
  • İlk sahur ne zaman, bugün mü, hangi gece? 2023 Ramazan ilk sahura saat kaçta kalkılacak?

    İSTANBUL'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da ilk sahur 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede saat 05.31'de olacak. İlk iftar ise 23 Mart Perşembe akşamı 19.25'te yapılacak.

    İSTANBUL İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN
  • İlk sahur ne zaman, bugün mü, hangi gece? 2023 Ramazan ilk sahura saat kaçta kalkılacak?

    ANKARA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA? 

    Ankara'da ilk sahur 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede saat 05.17'de olacak. İlk iftar ise 23 Mart Perşembe akşamı 19.10'da yapılacak.

    ANKARA İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN
  • İlk sahur ne zaman, bugün mü, hangi gece? 2023 Ramazan ilk sahura saat kaçta kalkılacak?

    İZMİR'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA? 

    İzmir'de ilk sahur 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede saat 05.42'de olacak. İzmir'de ilk iftar ise 23 Mart Perşembe akşamı 19.32'de yapılacak.

    İZMİR İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.