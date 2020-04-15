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İlk sahura ne kalkılacak? Oruç ne zaman başlıyor? Diyanet 2020 Ramazan başlangıç tarihi

Ramazan Ayı'nın başlamasına kısa bir süre kala müslüman vatandaşlar ilk oruçlarını ne zaman tutacaklarını merak ediyor. Ramazan Ayı'nın başlamasıyla dini vecibelerini yerine getirecek vatandaşlara oruçlarını tutacak. Peki İlk sahura ne kalkılacak? Oruç ne zaman başlıyor? Diyanet 2020 Ramazan başlangıç tarihi...

İlk sahura ne kalkılacak

İlk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan Ayı'nın başlayacağı tarihi araştırıyor. Son yıllarda yaz aylarına denk gelen, Ramazan ayı ve sonrasında gelen Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı uzun yaz tatillerinin yapılmasında etkili oldu. Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, cevabı...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Yani ilk oruç için 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya başlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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