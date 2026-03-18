        Haberler Gündem Çevre İlk Sıfır Atık Okulu'nda 40 bin öğrenciye eğitim | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda 40 bin öğrenciye çevre eğitimi

        Ankara'da 8 Aralık 2022'de kurulan Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda, 40 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi. Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi Sorumlusu Neslihan Akça, "Amacımız; öğrencilere geri dönüşüm, temizlik ve sıfır atık konusunda gerekli bilgiyi vererek bilinç oluşturmak. Çevreye duyarlı bir toplum yetiştirmede, en büyük etkenin çocuklar olduğunu düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 8 Aralık 2022'de "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi" açıldı.

        Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda, öğrenciler çevre dostu uygulamalar konusunda bilinçlendirilirken; atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi uygulamalı olarak anlatılıyor.

        Öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanan eğitimlerde oyunlar, sergi alanı gezileri ve kompost çalışmaları ile çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

        Okulu bugüne kadar 2.5 milyon kişi ziyaret ederken, 40 bin öğrenciye de çevre eğitimi verildi.

        Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi Sorumlusu Neslihan Akça, merkezin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

        Neslihan Akça, "Amacımız; öğrencilere geri dönüşüm, temizlik ve sıfır atık konusunda gerekli bilgiyi vererek bilinç oluşturmak. Çevreye duyarlı bir toplum yetiştirmede, en büyük etkenin çocuklar olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle eğitimlerimize öncelikle çocuklardan başlıyoruz. Merkezimiz kurulduğu günden bu yana 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bu süreçte yaklaşık 40 bin öğrenciye bire bir eğitim verdik. Ana sınıfından üniversiteye kadar tüm yaş gruplarına yönelik eğitimlerimiz bulunuyor. Yaş gruplarına göre atölye etkinlikleri düzenliyoruz. Özellikle ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.

        Merkezde öğrencilerin önce sergi alanını gezdiğini ardından kompost alanında uygulamalı eğitim aldığını anlatan Akça, "Burada makinelerimizle kompost üretiminin nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Meyve ve sebze atıklarının aslında çöp olmadığını, doğru şekilde kullanıldığında toprağa verim kazandırdığını anlatıyoruz" dedi.

        Öğrencileri kendi okullarında ve evlerinde de bu uygulamaları yapmaları için teşvik ettiklerini kaydeden Neslihan Akça, "Çoğu okulumuz da zaten bu konuda bilgilenipi okullarında ve okul bahçelerinde genelde yapıyorlar ve bizler çok mutlu oluyoruz. Atölye çalışmalarında geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli ürünler yapıyoruz. Geri dönüşümden fotoğraf makineleri gibi ürünler yapıyor, boyama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Onlara çevre kahramanı olduklarını ve öğrendiklerini aileleriyle paylaşmaları gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.

        Akça, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin çevre ve eğitim çalışmalarına büyük destek verdiğini belirterek, merkez dışında da okullar, kadın eğitim kültür merkezleri ve gençlik merkezlerinde çevre eğitimleri vermeye devam ettiklerini söyledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı