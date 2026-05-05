İlk yılında 1 milyona yakın işleme ulaştı

Türkiye’de ve yurt dışında şirket kuruluşundan finansal yönetime kadar uzanan süreçleri uçtan uca yöneten Mükellef Teknoloji’nin yapay zekâ destekli ön muhasebe çözümü Robom, ilk yılını geride bıraktı. Firmadan yapılan açıklamaya göre özellikle işletmelerin fatura ve gider yönetimi süreçlerini sadeleştirmeye odaklanarak, manuel iş yükünü azaltan ve operasyonel süreçlerde önemli bir dönüşüm sağlayan Robom, birinci yılında 3000’e yakın kullanıcıya ulaşırken, yaklaşık 1 milyon işleme de aracılık etti.

Kullanıcıların birden fazla fişi tek tek sisteme girmek yerine bir fotoğraf üzerinden yükleme yapabildiği Robom’da, yapay zekâ fişleri analiz ederken; tarih, tutar, KDV ve satıcı bilgilerini otomatik olarak ayrıştırıyor ve muhasebeleştirilebilir veriye dönüştürüyor. Robom’un verilerine göre gider ve fiş işlemlerinde yaklaşık yüzde 80’e varan zaman tasarrufu sağlanıyor. Öte yandan, Robom’un fiş okuma uygulaması tüm mali müşavir ve KOBİ’ler tarafından Robom’un web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-dönüşüm düzenlemeleri kapsamında e-fatura zorunluluğu genişliyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2024 veya 2025 yılında 3 milyon TL ciroyu aşan mükellefler e-fatura kapsamına dahil edilecek. E-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler için ise bu zorunluluk 2025 yılında 500 bin TL ciroyu aşanlara uygulanacak. Bu kapsamda Robom, mükelleflerin e-faturaya geçişini ücretsiz e-imza ve uzaktan uzman desteğiyle kolaylaştıracak. Temmuz’a kadar yüz binlerce işletmenin sisteme dahil olmasının beklendiği bu dönemde Robom, ilk kez e-faturaya geçenlerin yanı sıra mevcut e-fatura kullanıcıları için de mayıs ayı itibarıyla haziran sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında yüzde 50 indirim, yıl sonuna kadar sınırsız e-fatura kontörü, 1 yıllık ücretsiz e-imza ve e-SMM kullanımı sunacak.

“E-FATURA SÜRECİNİ YENİDEN TANIMLADIK"

Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Robom’u geliştirirken temel hedefimiz, mükelleflerin ve mali müşavirlerin zamanını geri kazandırmaktı. Bugün geldiğimiz noktada yapay zekâ destekli çözümlerimizin operasyonel süreçlerde ciddi bir dönüşüm yarattığını görüyoruz. E-fatura geçiş sürecini de yasal bir zorunluluğun ötesinde, işletmeler için verimlilik ve hız kazandıran bir dijitalleşme adımı olarak ele alıyoruz. Robom’un ilk yılında cari hesap takibi, banka/kasa yönetimi, serbest meslek makbuzu ve dövizli fatura gibi birçok yeni özelliği platforma ekledik. Önümüzdeki dönemde e-ticaret ve banka entegrasyonlarını devreye almayı planlıyoruz.”