Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.462,03 %0,64
        DOLAR 45,2199 %0,06
        EURO 52,9601 %0,20
        GRAM ALTIN 6.661,42 %1,37
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,36 %1,56
        BITCOIN 81.462,00 %1,91
        GBP/TRY 61,3281 %0,23
        EUR/USD 1,1703 %0,10
        BRENT 111,39 %-2,67
        ÇEYREK ALTIN 10.891,42 %1,37
        Haberler Ekonomi Girişimcilik İlk yılında 1 milyona yakın işleme ulaştı

        İlk yılında 1 milyona yakın işleme ulaştı

        Mikro işletmelere ve KOBİ'lere dijital muhasebe ve regülasyon teknolojileri alanında uçtan uca çözümler sunan Mükellef Teknoloji'nin çatısı altında yer alan ve yapay zekâ ile finansal yönetimi kolaylaştıran ön muhasebe programı Robom, ilk yılını tamamladı. Robom, yaklaşık 3000 kullanıcıya ulaşırken 1 milyona yakın işleme aracılık etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk yılında 1 milyona yakın işleme ulaştı

        Türkiye’de ve yurt dışında şirket kuruluşundan finansal yönetime kadar uzanan süreçleri uçtan uca yöneten Mükellef Teknoloji’nin yapay zekâ destekli ön muhasebe çözümü Robom, ilk yılını geride bıraktı. Firmadan yapılan açıklamaya göre özellikle işletmelerin fatura ve gider yönetimi süreçlerini sadeleştirmeye odaklanarak, manuel iş yükünü azaltan ve operasyonel süreçlerde önemli bir dönüşüm sağlayan Robom, birinci yılında 3000’e yakın kullanıcıya ulaşırken, yaklaşık 1 milyon işleme de aracılık etti.

        Kullanıcıların birden fazla fişi tek tek sisteme girmek yerine bir fotoğraf üzerinden yükleme yapabildiği Robom’da, yapay zekâ fişleri analiz ederken; tarih, tutar, KDV ve satıcı bilgilerini otomatik olarak ayrıştırıyor ve muhasebeleştirilebilir veriye dönüştürüyor. Robom’un verilerine göre gider ve fiş işlemlerinde yaklaşık yüzde 80’e varan zaman tasarrufu sağlanıyor. Öte yandan, Robom’un fiş okuma uygulaması tüm mali müşavir ve KOBİ’ler tarafından Robom’un web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

        Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-dönüşüm düzenlemeleri kapsamında e-fatura zorunluluğu genişliyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2024 veya 2025 yılında 3 milyon TL ciroyu aşan mükellefler e-fatura kapsamına dahil edilecek. E-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler için ise bu zorunluluk 2025 yılında 500 bin TL ciroyu aşanlara uygulanacak. Bu kapsamda Robom, mükelleflerin e-faturaya geçişini ücretsiz e-imza ve uzaktan uzman desteğiyle kolaylaştıracak. Temmuz’a kadar yüz binlerce işletmenin sisteme dahil olmasının beklendiği bu dönemde Robom, ilk kez e-faturaya geçenlerin yanı sıra mevcut e-fatura kullanıcıları için de mayıs ayı itibarıyla haziran sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında yüzde 50 indirim, yıl sonuna kadar sınırsız e-fatura kontörü, 1 yıllık ücretsiz e-imza ve e-SMM kullanımı sunacak.

        “E-FATURA SÜRECİNİ YENİDEN TANIMLADIK"

        Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Robom’u geliştirirken temel hedefimiz, mükelleflerin ve mali müşavirlerin zamanını geri kazandırmaktı. Bugün geldiğimiz noktada yapay zekâ destekli çözümlerimizin operasyonel süreçlerde ciddi bir dönüşüm yarattığını görüyoruz. E-fatura geçiş sürecini de yasal bir zorunluluğun ötesinde, işletmeler için verimlilik ve hız kazandıran bir dijitalleşme adımı olarak ele alıyoruz. Robom’un ilk yılında cari hesap takibi, banka/kasa yönetimi, serbest meslek makbuzu ve dövizli fatura gibi birçok yeni özelliği platforma ekledik. Önümüzdeki dönemde e-ticaret ve banka entegrasyonlarını devreye almayı planlıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 3 Mayıs 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        "ABD olmasaydı Almanca konuşurdunuz" Trump başlattı, dil yarışı kıtalar arasına yayıldı. Trump'ın tokalaşma taktiği bu kez işe yaramadı. Taraftarlık ve aidiyet psikolojisi... Evlilik sözleşmesi moda oldu, yüzde artış! İlişkilerimizde ne değişti? Siyasetten spora "taraf olmak" Ben'ce Kadir Kaymakçı,...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması