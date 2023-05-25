İlkbahar Ayları Neler? İlkbahar Mevsimi Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?

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Mevsimler, dünyanın geoit biçimden dolayı oluşmaktadır. İlkbahar mevsimi kuzey yarım kürede görülürken sonbahar mevsimi de güney yarım kürede kendini hissettirmeye başlar. İşte, bunun sebebi dünyanın eğik açısıdır. İlkbahar ayları neler? Ne zaman başlar ve ne zaman biter? Hangi aylar var? İlkbahar mevsimi aylarının isimleri neler? Toplamda kaç ay var? İşte, detaylar.

İlkbahar Ayları Neler?

Doğanın yansımasının en ince detaylarıyla gün yüzüne çıktığı ilkbahar mevsimi pek çoğumuz için özel bir yere sahiptir. Bunun başlıca temelinden biri de yaz mevsiminin habercisi olmasıdır. İlkbahar mevsiminin bitişiyle yaz mevsimi başlamakta ve havalar sıcaklığını daha da arttırmaktadır. İlkbahar ayları kuzey yarım küre için Mart, Nisan ve Mayıs’tır. Güney yarım küre için ise ilkbahar ayları 1 Eylül’de başlayıp 30 Kasım’da son bulur.

İlkbahar Mevsimi Ne Zaman Başlar?

İlkbahar mevsiminin ne zaman başladığı en merak edilen konulardan biridir. Bilgi almak isteyen kişiler genellikle internet üzerinden aramaya gitmektedir. İlkbahar mevsimi güney ve kuzey yarım kürede farklılık göstermektedir. Kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi Mart ayıyla başlayıp Mayıs ayıyla bitmektedir. Güney yarım kürede ise ilkbahar mevsimi Eylül ayında başlar, Kasım ayında son bulur.

İlkbahar Ne Zaman Biter?

İlkbahar mevsimi kuzey yarım kürede Mayıs ayının sonunda bitmektedir. Mayıs ayından sonra gelen Haziran ayı yaz mevsimi içerisinde yer alır. Güney yarım kürede ilkbahar ayı Kasım ayıyla birlikte son bulur. Aralık ayı güney yarım küre için yaz ayıdır. Kısacası güney yarım kürede ilkbahar başlangıcının yaşandığı tarihlerde kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı yaşanır. İki yarım kürede aynı anda ilkbahar mevsimlerini yaşamaz. Dünya’nın eğikliği sebebiyle güneş ışınlarının düştüğü açı bu mevsim farklılıklarının temel sebebidir.

İlkbahar Mevsiminde Hangi Aylar Var?

İlkbahar mevsiminde kuzey yarım kürede Mart, Nisan ve Mayıs ayları vardır. Güney yarım kürede ise Eylül, Ekim ve Kasım ayları vardır.

İlkbahar Mevsiminde Toplam Kaç Ay Var?

İlkbahar mevsiminde her iki yarım küre için geçerli olarak toplam 3 adet ay vardır.

İlkbahar Mevsimi Ayları İsimleri?

İlkbahar mevsimindeki aylar güney ve kuzey küre için farklılık göstermektedir. Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıcı olan Mart ayı yaşandığı sürede güney yarım kürede sonbahar ayı yaşanmaktadır.

Kuzey yarım kürede ilkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan ve Mayıs’tır. Güney yarım kürede ilkbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim ve Kasım’dır.