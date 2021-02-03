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İlker Aksum: Dizimiz çok sevildi

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu İlker Aksum, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aksum, "Çok şükür, her şey yolunda gidiyor. Dizimiz çok sevildi. İnsanlar sahiplendi. Ben de şimdi sete gidiyorum" dedi

İlker Aksum: Dizimiz çok sevildi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ramo'nun oyuncusu İlker Aksum, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Taksi bekleyen Aksum, ayak üstü basın mensupları ile sohbet etti.

Dizi hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Çok şükür, her şey yolunda gidiyor. Dizimiz çok sevildi. İnsanlar sahiplendi. Ben de şimdi sete gidiyorum. Taksi geldi, kendinize iyi bakın" diyerek, oradan ayrıldı.

"EV İŞLERİNDEN SIKILDIM"

Sevgilisini İzmir'e tatile gönderdiğini söyleyen İlker Aksum, "Şeyma'nın yokluğunda yemek, ütü ve temizlik yapmaktan sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

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