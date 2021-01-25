İlker Kaleli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Başarılı oyuncu BBC One'da yayınlanmaya başlayan The Serpent adlı dizide 'Vitali Hakim' karakterini canlandırıyor. 1970’li yıllarda, Asya seyahatine giden Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını konu alan dizide, Kaleli bir Türk turisti canlandırıyor.
İLKER KALELİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Kaan "İlker" Kaleli (d. 11 Mayıs 1984, İstanbul),Türk dizi ve sinema oyuncusu.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.
Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.
Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.
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