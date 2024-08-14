İlkokullarda sınav saati kalktı mı, sınav olacak mı? MEB duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile ilkokullarda sınav saati uygulaması değişti. Yayınlanan genelgeye göre ölçme yaklaşımı yerine artık süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının benimseneceği açıklandı. Öğrencilerin süreç boyunca takip edilebilmesi amacıyla eksik ve/veya yanlış öğrenmeleri konusunda geri bildirim verilecek ve öğrenme/öğretme süreçleri bu doğrultuda yönetilecek. Peki İlkokullarda sınav saati kalktı mı, sınav olacak mı?
MEB yeni eğitim öğretim hazırlık genelgesini duyurdu. İlkokullarda sınav saati kaldırıldığı açıklandı. Buna göre ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırılmış olup öğrencilere çoktan seçmeli soruların ye aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama vb. adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak açıklaması yer aldı.
İLKOKULLARDA SINAV SAATİ KALKTI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.
1. 2024-2025 ders yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacaktır. Bilindiği üzere bu yıl ilk defa eğitim kurumu yöneticilerimizin görevlendirme takvimi, eğitim öğretim sürecinin gerektirdiği tedbirlerin alınabilmesi ve hazırlıkların yapılabilmesi öngörülerek 12 Temmuz 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Aynı şekilde öğretmenlerimizin mazeret ve isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri de 2024 Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Böylece, eğitim öğretim yılının başlangıcı ile birlikte idareci ve öğretmen arkadaşlarımızın yer değişikliği süreci tamamlanmış olacaktır. Öğretmen ve idarecilerimizin Bakanlığımızın en büyük istişare ağı ve zenginliğimiz olduğu düşüncesinden hareketle, geçtiğimiz yıl mevzuatında değişiklik yapılan ve karar alma mekanizmalarının odağına yerleştirilen kurul/zümre toplantılarının İlgi (a) Kanun; İlgi (b), (c), (h) Yönetmelik; İlgi (j) Yönerge kapsamında yapılması için gerekli tüm hazırlıklar önceden planlanacak ve süreçler titizlikle yürütülecektir.
2.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında, okul öncesi (anasınıfı); ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9 uncu sınıf düzeylerinde uygulanacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programları, eğitici eğitimleri, öğretmen eğitimleri, ders kitapları, öğretim materyalleri, ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri vb. konuları içeren ek genelge Bakanlıkça ayrıca yayımlanacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili iş ve işlemler ilgili genelge kapsamında yürütülecektir.
3.Bakanlık olarak mesleki eğitimi öncelediğimiz bu dönemde, herkesin bir mesleği olmalı anlayışını düstur edinerek sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak; öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve 10 Ağustos 2024 tarih ve 32628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe giren Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesiyle ilgili Valiliklerce gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamdaki iş ve işlemler hassasiyetle yürütülecektir.
4. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde ilk defa açılacak ortaokullar, okulun fiziki şartları ile bölgenin ortaokul ihtiyacı doğrultusunda planlanacak, eğitim ortamlarının ve fiziki koşulların belirlenmesinde pedagojik ilkeler gözetilerek ilgili Genel Müdürlüğün koordinasyonu ve onayı ile çalışmalar yürütülecektir.
5.Okullarımızda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması için okulların/kurumların eğitime hazırlık, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hiçbir okul/kurum ihmal edilmeyecek şekilde saha ziyaretleri yapılarak tekrar gözden geçirilecek ve varsa eksiklikler tamamlanacaktır.
6.Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak, bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin Valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
7.İl Millî Eğitim Müdürlüklerince öğretmenlerimizin görev yaptığı ilçede ve kurumda, alanında öğretmen ihtiyacı varken başka bir ilçede yer alan eğitim kurumlarına zorunlu bir mazereti olmaksızın kesinlikle görevlendirilmemesi, sözleşmeli öğretmenlerimize öğretmenlik görevi veya eğitim kurumu yöneticiliği dışında görev verilmemesi, ilçede norm kadro fazlası öğretmen bulunan alanda/alanlarda ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmemesi hususunda gerekli özen gösterilecektir.
8.İlgi (c) Yönetmelik kapsamında ilkokul 1 inci sınıflara ve ortaokul 5 inci sınıflara kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesinde bulunanların şube ve sınıf öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-okul sistemi üzerinden elektronik ortamda belirlenmesi sonrasında yürütülecek iş ve işlemler Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 07.08.2024 tarihli 111594090 sayılı yazısı ile gönderilen İlgi (l) Yönerge hükümleri dikkate alınarak merkezi olarak gerçekleştirilecektir.
9.Eğitim ve öğretim yılı içerisinde sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda ilgili sınıf şubeleri kaynakların etkin kullanımının sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınarak birleştirilecek ve öğrencisi kalmayan şubeler kapatılacaktır.
10.Dağıtımı yapılan ders araç-gereçlerinin ve ders kitaplarının okul ve kurumlara zamanında teslim edilmesi sağlanacaktır. Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, sıfır atık projesi kapsamında yıl sonunda okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
11.Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmaması, öğrencilerimize aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
12.Okullarda İlgi (ı) Yönetmelik ile düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usül ve esaslara riayet edilmesine; İlgi (i) Yönetmelik bağlamında öğretmen, yönetici ve okul çalışanlarının kıyafetlerinde öğrencilere rol model olmasına, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim kurumlarında çalışmanın gerektirdiği tavır ve davranışların önemine hassasiyet gösterilecektir.
13.Devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılacak; sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurularak gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.
14.Ortaokul ve liselerde haftalık ders çizelgesinde yer alan seçmeli dersler bölümü; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak onların yetenek, gelişim ve tercihlerine göre; benliklerini millî ve mânevî değerlerle güçlendirmeye, karakter gelişimine ve benlik bütünlüğüne katkı sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu bağlamda, seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi, yetenek ve isteklerine göre tercih edilmesi ve e-okul sistemine işlenmesi için gerekli önlemler alınacak, bu derslerin program içeriğine uygun bir şekilde işlenmesi sağlanacaktır
15.Bakanlığımızın yeni eğitim öğretim yılında önemli önceliklerinden birisi de ailelerin evlatlarımızın akademik ve sosyal gelişim süreçlerine katkılarının artırılması olacaktır. Veliler, çocukları tanıyan, ilgi ve ihtiyaçları ile kişilik özelliklerini yakından izleyerek öğretmene, okul yönetimine destek veren ve okul-aile iş birliğinde eğitim öğretim sürecinin iyileşmesine katkı sağlayan en önemli paydaşlardır. Bu bağlamda, Bakanlığımızın yeni dönemde uygulamaya koyacağı faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında dijital veli bültenleri ile sürekli ve düzenli olarak velilerimiz bilgilendirilecek, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan aile okulu çalışmaları başta olmak üzere okul açılışı, veli toplantısı gibi faaliyetlerde eğitimde velilerin ve aile ortamlarının önemine vurgu yapan EBA'daki video ve dijital içeriklerden yararlanılacaktır.
16.Velilerin okul ziyaretleri ve öğret 16.Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da okul yönetimi tarafından planlamalar yapılacaktır. Bu ziyaretler, eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde Bakanlığımız Okul Randevu Sistemi üzerinden yürütülecektir. Planlanan yüz yüze veya çevrim içi görüşme ve toplantılar dışında, velilerin okul içinde bulunmamaları hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.
17.İlgi (p) yazıda belirtildiği gibi eğitim öğretim kurumlarında sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmeyecektir.
18.Resmî ve özel okullarda düzenlenen sosyal etkinliklerin İlgi (a) Kanunda belirtilen genel ve özel amaçlara uygun olmasına riayet edilecek; millî ve mânevî değerlerimize aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmayacaktır. İlgi (f) Yönetmelik ve İlgi (k) Yönerge bağlamında öğrencilerimizin seçtiği kulüpler, katıldığı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları, sosyal sorumluluk programı faaliyetleri eğitim ve öğretim yılı boyunca e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir.
19.Okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda her sınıf düzeyine göre öğrencilerimizin ince kas gelişimini desteklemek, motor becerilerini geliştirmek, kendilerini ifade edebilecekleri ortamları oluşturmak, özgüvenlerini artırmak, erken yaşta yatkın oldukları becerilerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine önem verilecek, bu çerçevede günlük yaşam beceri eğitimleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
20.Özellikle temel eğitim kademesinde oyunun eğitim değeri, psikolojik ve sosyolojik işlevi, kuşaklar arasında kültür aktarımına katkısı, kişilik inşasına etkisi, adabımuaşereti doğal yollarla kazandırma yönüyle gerçekleşen değer aktarımı boyutu vb. hususlar da dikkate alınarak öğrencilerin oyuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca hazırlanan Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu ile Sağlıklı Okul Bahçelerinde Eğleniyoruz (SOBE) kitaplarından yararlanılacaktır. Okullar açılmadan önce okul bahçelerindeki oyun alanları, oyun görselleri ve oyun çizgileri gözden geçirilerek eksikler tamamlanacaktır.
21.Okullarda öğrencilerin seviyesine göre temizlik, obeziteye karşı duyarlılık, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi, afet farkındalığı, ilk yardım, trafik kültürü, bağımlılık ve şiddetle mücadele konularında farkındalık sağlayacak etkinliklere yer verilecektir. Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olarak planlamaların yapılarak Okulum Temiz belgelendirme programının yıl boyunca uygulanmasına devam edilecektir.
22.İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda sürdürülebilirlik eğitimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecektir. Bu bağlamda, enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak, çevreci okullargeliştirmek, gereksiz enerji tüketimini periyodik olarak azaltmak maksadıyla okulların Yeşil Bayrak ile tescil edilmesi için enerji tasarrufu, enerji izleme, su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinci eğitimi ve yeşil alanların artırılması vb. alanlarda farkındalık eğitimleri yapılacaktır.
23.İlkokul 1 inci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin düzenlenmek istenen etkinlikler okuldaki bütün 1 inci sınıf öğrencileri için ortak olarak Mayıs ayının ikinci haftasından sonra planlanacaktır.
24.İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırılmış olup öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama vb. adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacaktır. Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenerek öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri sürekli takip edilecek ve bu mâhiyette dersin içeriğine uygun değerlendirme araçları kullanılacaktır. Öğrencilerin süreç boyunca takip edilebilmesi amacıyla eksik ve/veya yanlış öğrenmeleri konusunda geri bildirim verilecek ve öğrenme/öğretme süreçleri bu doğrultuda yönetilecektir.
25.Okullarda öğrencilere etkin okur kimliğinin kazandırılması, okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinlikler planlanarak okul kütüphanelerinin daha verimli kullanılması sağlanacaktır. Öğrencilerin araştırma ve okuma kabiliyetlerinin gelişmesi için aile büyükleri ve fertlerinin evlerinde kitap okumaları teşvik edilecektir.
26.Bir önceki yıl başlatılan ve öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini tanımasına, kültürümüzü taşıyan sözcüklerimizle buluşmasına, Türkçeyi doğru, güzel ve iyi kullanmalarına ve düşünce dünyalarını geliştirmelerine katkı sağlayan Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında resmî ve özel okullarda/kurumlarda planlanan etkinliklerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesine ihtimam gösterilecektir.
26.Bir önceki yıl başlatılan ve öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini tanımasına, kültürümüzü taşıyan sözcüklerimizle buluşmasına, Türkçeyi doğru, güzel ve iyi kullanmalarına ve düşünce dünyalarını geliştirmelerine katkı sağlayan Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında resmî ve özel okullarda/kurumlarda planlanan etkinliklerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesine ihtimam gösterilecektir.
27.Okullarda bilimsel, sportif, sosyal, kültürel etkinlikler, sosyal sorumluluk ve gönüllülük programları ile öğrencilerimiz arasında dayanışma ve iş birliklerinin artırılarak akran desteğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Öğrenciler arasındaki olası problemlerin çözümünde okul rehberlik birimi ile gerekli tedbirler alınacak, akran zorbalığı vb. olumsuzluklara müsamaha gösterilmeyecek, bu çerçevede meydana gelebilecek aileler arası tartışmalar ve şiddet olaylarının önlenmesine gayret edilecektir.
28.Öğrencilerin dijital imkânlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıkları artırılacak; bir önceki yıl başlattığımız öğrencilerimizin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek okul içinde dersleri aksatacak şekilde cep telefonu kullanılmamasına yönelik tedbirler alınacaktır. Ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak ve bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
29.Bakanlığımızın 2024/40 sayılı Genelgesi gereği her tür ve derecedeki resmî/özel eğitim kurumları tarafından planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet olacak etkinliklerden kaçınılacak ve etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe müdürlüklerinin uygun mekân ve/veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekânlarda mezuniyet etkinlikleri gerçekleştirilmeyecektir.
30.Öğrencilerin içinde yaşadıkları şehri, şehrine ait soyut ve somut tarihî/kül ören yerleri, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler vb. Mekânları ziyaret etmeleri için etkinlikler düzenlenecektir.
31.Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modelinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 81 il valiliğine gönderilen yazıların uygulanmasına yönelik iş ve işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
32.Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin eğitime erişimleri ve okula uyumları hususunda okul yönetimi ve rehberlik birimleri tarafından RAM'larla işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır. Okullardaki mevcut özel eğitimsınıflarının hangi kademede olduğu, kayıtlı olan öğrencilerin yetersizlik türü (işitme yetersizliği, görme yetersizliği, bedensel yetersizlik, birden fazla yetersizlik, hafif zihinsel yetersizlik, hafif otizm spektrum bozukluğu, orta-ağır zihinsel yetersizlik, orta-ağır otizm spektrum bozukluğu vb.), sınıfların kapasitesi, öğrencilerin taşıma yoluyla eğitime erişimi ile yerleşim yerinde bulunan özel eğitim okullarının öğrenci kapasiteleri değerlendirilerek planlamalar yapılacaktır. Ayrıca evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine eksiksiz şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacaktır.
33.Bu yıl ilk defa uygulamaya konulan Zanaat Atölyeleri, uygulama kılavuzu doğrultusunda yürütülecek, okulların açılmasıyla birlikte programın ortaokullarda tanıtılmasına ve ders dışı saatlerde istekli öğrencilerin faaliyetlere yönlendirilmesine ihtimam gösterilecektir.
34.İl Ar-Ge birimleri tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ projeleri ve diğer tüm uluslararası projeler kapsamında yurt dışına çıkan öğretmen ve öğrencilerimizin bilgileri ülke ziyaretlerine gidilmeden önce Bakanlığımızın Proje ve Protokol Takip Sistemine girişi yapılacak, ziyaret sonrası gidilen ülkelerde gözlemlenen iyi örnekleri içeren görev raporları da aynı system üzerinden ilgili birime gönderilecektir. Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması kapsamında okul ilişkisi tesis edilen resmî ve özel okullarımızın faaliyetlerinin etkin izlenebilmesi için kardeş okul listeleri ve faaliyetlerinin il/ilçe/okul müdürlükleri tarafından yakından takip edilmesi ve Kardeş Okul Modülüne işlenerek arşivlenmesi sağlanacaktır.
35.Uluslararası diploma ve sertifika programına başvuruda bulunmak isteyen resmî ve özel okullar, programa başvuru sürecini başlatmadan önce bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten yazılı onay/izin alacaktır.
36.Okul/kurum binalarının ve dersliklerin kapasitelerinin tam olarak kullanılmasını sağlamak üzere okul ve kurumların birleştirilmesi, okul türlerinin değiştirilmesi, binaların takası ve alternative çözüm önerilerinin geliştirilmesi hususunda Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.09.2023 tarih ve 85416974 sayılı yazısı çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak, okul binaları eğitim ve öğretim amacı dışında kullanılmayacak, ihtiyaç durumunda Bakanlığımızın bilgisi ve onayı dâhilinde hareket edilecektir.
37.İmar planlarında Bakanlığımız hizmetlerine ayrılan eğitim alanlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarınca belediyesince yapılacak 5 yıllık imar programı süresi içerisinde ve anılan kanunun 18 inci maddesi uyarınca Düzenleme Ortaklık Paylarından (DOP) ayrılarak bedelsiz olarak kamu hizmetine kazandırılması gerekmektedir. Bununla ilgili Belediyeler nezdinde gerekli takip Valilikler tarafından yapılacak olup Belediyeler tarafından 5 yıllık imar programı yapılmayan veya imar programı süresi içerisinde DOP kapsamında kamu hizmetine kazandırılamayan yerler Bakanlığımıza bildirilecektir.
38.Halk eğitimi merkezlerinin faaliyetlerinin öngörülebilir ve planlı olarak yürütülmesi, kurslarda etkin bir denetim mekanizmasının işletilebilmesi amacıyla halk eğitimi merkezleri tarafından açılacak kurslar, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen yıllık ders saati vizesine göre il/ilçe nüfusu, demografik yapı, coğrafi özellikler, işgücü piyasasının ihtiyaçları ve halk eğitimi merkezlerinin kurumsal kapasitesi dikkate alınarak planlanacaktır. Bu kapsamda halk eğitimi merkezleri tarafından açılacak yaygın eğitim kursları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 07.08.2024 tarihli ve 111601164 sayılı yazısında belirtilen istisnai durumlar ve Bakanlıkça belirlenen öncelikli kurslara ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak açılacak, kurs takipleri ve denetimleri bu doğrultuda yürütülecektir.
39.İzinsiz eğitim ve barınma hizmeti veren yerlere ilişkin çalışmalar Bakanlığımızın 2023/26 sayılı Genelgesinde belirtildiği şekilde yürütülecektir. Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan ancak amacı dışında faaliyet gösteren kurumlarla ilgili 5580 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. Başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyen kurumların dönüşüm süreçleri yakından takip edilecektir.
40.Öğrenci barınma hizmeti veren özel yurt ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin kayıt durumları ile bu kurumlarda çalışanların çalışma izinlerine ilişkin denetimlerin öğrencilerin yurtta bulundukları zaman diliminde yapılması sağlanacaktır. Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerin sonuçları sisteme işlenecek, mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi hâlinde gerekli işlemler yapılacaktır.
41.Afet bölgesindeki illerimizde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ülke genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için İlgi (b) Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ülkemiz genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca yerleştirilmeleri İlgi (o) ve (ö) Yazılar ile sağlanmış olup bu uygulama 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde devam edecektir. Bu il/ilçelerde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde problem yaşayanların Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nin 22 nci maddesine göre kayıtlı oldukları okullara taşınması ile ilgili bütün önlemler ivedilikle alınacaktır.
42.Afet bölgesindeki eğitim altyapımızı deprem öncesinden daha iyi bir duruma getirmek için yürütülen bakım-onarım, güçlendirme ve yeni yapım işleri planlı bir şekilde devam etmekte olup bu yatırımların gecikmelere yol açmadan belirlenen süre içerisinde hizmete alınabilmesi için gerekli bütün önlemler alınacaktır.
43.2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi kapsamında mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimlerine ilişkin olarak Bakanlığımızın 2024/52 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlara riayet edilecektir.