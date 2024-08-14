İlkokullarda sınav saati kalktı mı, sınav olacak mı? MEB duyurdu

İLKOKULLARDA SINAV SAATİ KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

1. 2024-2025 ders yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacaktır. Bilindiği üzere bu yıl ilk defa eğitim kurumu yöneticilerimizin görevlendirme takvimi, eğitim öğretim sürecinin gerektirdiği tedbirlerin alınabilmesi ve hazırlıkların yapılabilmesi öngörülerek 12 Temmuz 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Aynı şekilde öğretmenlerimizin mazeret ve isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri de 2024 Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Böylece, eğitim öğretim yılının başlangıcı ile birlikte idareci ve öğretmen arkadaşlarımızın yer değişikliği süreci tamamlanmış olacaktır. Öğretmen ve idarecilerimizin Bakanlığımızın en büyük istişare ağı ve zenginliğimiz olduğu düşüncesinden hareketle, geçtiğimiz yıl mevzuatında değişiklik yapılan ve karar alma mekanizmalarının odağına yerleştirilen kurul/zümre toplantılarının İlgi (a) Kanun; İlgi (b), (c), (h) Yönetmelik; İlgi (j) Yönerge kapsamında yapılması için gerekli tüm hazırlıklar önceden planlanacak ve süreçler titizlikle yürütülecektir.

2.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında, okul öncesi (anasınıfı); ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9 uncu sınıf düzeylerinde uygulanacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programları, eğitici eğitimleri, öğretmen eğitimleri, ders kitapları, öğretim materyalleri, ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri vb. konuları içeren ek genelge Bakanlıkça ayrıca yayımlanacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili iş ve işlemler ilgili genelge kapsamında yürütülecektir.

3.Bakanlık olarak mesleki eğitimi öncelediğimiz bu dönemde, herkesin bir mesleği olmalı anlayışını düstur edinerek sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak; öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve 10 Ağustos 2024 tarih ve 32628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe giren Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesiyle ilgili Valiliklerce gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamdaki iş ve işlemler hassasiyetle yürütülecektir.

4. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde ilk defa açılacak ortaokullar, okulun fiziki şartları ile bölgenin ortaokul ihtiyacı doğrultusunda planlanacak, eğitim ortamlarının ve fiziki koşulların belirlenmesinde pedagojik ilkeler gözetilerek ilgili Genel Müdürlüğün koordinasyonu ve onayı ile çalışmalar yürütülecektir.