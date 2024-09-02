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        Haberler Magazin İlyas Salman'dan 'öldü' iddiaisına tepki - Magazin haberleri

        İlyas Salman'dan 'öldü' iddiaisına tepki

        Oyuncu İlyas Salman, kendisi hakkında çıkan 'öldü' iddialarına, 13 gündür kayıp olan Narin Güran'ı hatırlatarak tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:43
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        Sosyal medyada kendisi hakkında sürekli 'öldü' iddiaları ortaya atılan İlyas Salman, isyan etti.

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        İlyas Salman, Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı hatırlatarak tepki gösterdi.

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        İlyas Salman; "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk" ifadelerini kullandı.

        #ilyas salman
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