İlyas Salman'dan 'öldü' iddiaisına tepki
Oyuncu İlyas Salman, kendisi hakkında çıkan 'öldü' iddialarına, 13 gündür kayıp olan Narin Güran'ı hatırlatarak tepki gösterdi
Sosyal medyada kendisi hakkında sürekli 'öldü' iddiaları ortaya atılan İlyas Salman, isyan etti.
İlyas Salman, Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı hatırlatarak tepki gösterdi.
İlyas Salman; "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk" ifadelerini kullandı.