İlyas Salman: Hepimize geçmiş olsun

Dün Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde ve Marmara bölgesinde hissedilmişti.

Oyuncu İlyas Salman da depreme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kendisini ziyarete gelen torunuyla yakalandı.

"MECBUREN BAHÇEDE KUTLADIK"

Torunuyla bahçede vakit geçirdiğini söyleyen İlyas Salman, sosyal medya hesabından; "Haydi hepimize geçmiş olsun. Bu arada torunum da 23 Nisan'ımı kutlamaya gelmiş, mecburen bahçede kutladık" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.