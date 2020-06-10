Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

İlyas Salman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlyas Salman hayatı hakkında

İlyas Salman kimdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada İlyas Salman'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. İşte İlyas Salman hakkında detaylar...

İlyas Salman

İlyas Salman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Usta sinema oyuncusu İlyas Salman hakkında sosyal medyada hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar ortaya atıldı. Salman, iddialara fotoğrafını paylaşarak yalanladı.

İLYAS SALMAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İlyas Salman (14 Ocak 1949; Arguvan, Malatya),Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen.

14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.

Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır.[5] Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır.

Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güldür Güldür Show'un yeni tanıtım bölümü yayınlandı!
TELEVİZYONGüldür Güldür Show'un yeni tanıtım bölümü yayınlandı!
Yayın akışı 10 Haziran 2020 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 10 Haziran 2020
Reyting sonuçları 9 Haziran 2020! Salı dizi reyting sıralamasında birinci hangisi oldu?
TELEVİZYON9 Haziran reyting sonuçları
Survivor dün akşam kim elendi? Survivor SMS sıralaması 2020! 9 Haziran Survivor Acun Ilıcalı açıkladı
TELEVİZYONSurvivor kim elendi? İşte SMS sıralaması
Acunn SMS sıralaması 9 Haziran 2020: Acunn Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması sonuçları
TELEVİZYONAcunn SMS sıralaması
Survivor kim elendi? Bu akşam Survivor'da kim veda etti? 9 Haziran 2020 eleme konseyi
TELEVİZYONSurvivor kim elendi?
Kuaförüm Sensin'de çekişmeli anlar!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de çekişmeli anlar!
Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik ölüm sebebi nedir? Ayşegül Atik hakkında
TELEVİZYONAyşegül Atik kimdir?
Yayın akışı 9 Haziran 2020 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 9 Haziran 2020
Kuaförüm Sensin'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X