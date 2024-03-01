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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "İmalat sanayisi daha da güçlenecek" - İş-Yaşam Haberleri

        "İmalat sanayisi daha da güçlenecek"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 aydır artan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecektir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:30
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        "İmalat sanayisi daha da güçlenecek"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI'nın şubatta 50,2'ye yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

        PMI'nın 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayisinde büyümeye işaret ettiğini vurgulayan Şimşek, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayi daha da güçlenecektir." değerlendirmesini yaptı.

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