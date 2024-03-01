"İmalat sanayisi daha da güçlenecek" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 aydır artan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecektir" ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 01.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:30 facebook

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