Temmuz zammıyla yeni imam maaşları belli oluyor! 2024 Temmuz en düşük imam maaşı ne kadar olacak?
İmam maaşları, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanıyor. İmam maaşlarına yapılan zam doğrultusunda artış gösterecek imam maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İmam maaş zammına dair son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, "2024 Temmuz'da en düşük imam maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, imam maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz imam maaşları ne kadar olacak, en düşük imam maaşı kaç TL oldu? İşte, imam maaş zammına dair detaylar...
2024 TEMMUZ İMAM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra memur zammı ve dolayısıyla imam maaşları da belirlenecek.
EN DÜŞÜK İMAM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra en düşük imam maaşı belli olacak.