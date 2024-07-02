TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, imam maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz imam maaşları ne kadar olacak, en düşük imam maaşı kaç TL oldu? İşte, imam maaş zammına dair detaylar...