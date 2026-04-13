        Haberler Gündem Politika İmamoğlu davasında 20'nci duruşma sona erdi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu davasında 20'nci duruşma sona erdi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 20'nci duruşması sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 20:53 Güncelleme:
        İmamoğlu davasında 20'nci duruşma sona erdi

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan tutuklu sanık Necati Özkan savunma yaptı.

        Sanık Özkan, bugün tutukluluğunun 391. günü olduğunu belirterek, ticaret insanı olarak her şeyi usulüne uygun yaptığını ve kendisinden hizmet alan kişilere fatura kestiğini savundu.

        Özkan, 42 yıllık bir işletmenin sahibi olduğunu, reklamcılık yaptığını, inşaat sektörünün bütün üst kurumlarıyla çalıştığını dile getirdi.

        İnşaat sektörünün parayı peşin aldığını, faturayı ise ancak yıllar sonra iş bittikten veya teslimat yapıldıktan sonra kestiğini anlatan Özkan, inşaat projelerinde yatırımlar yaptığını, reklam kampanyalarını gerçek bir şekilde yürüttüğünü, projeler bittiğinde bunları sattığını ve kazancını kuruşuna kadar devlete beyan ederek vergilerini ödediğini savundu.

        Sanık Özkan, 2019 yılında sanık Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerini yönetirken bir reklam filmi yaptığını, bu reklam filminin 2019'da yayınlandığını, bunun bir seçim kampanyası olduğunu, seçim kampanyası bittiğinde görevinin bittiğini söyledi.

        Bir reklam filmi çekmenin, seçim kampanyası yapmanın kanunen de ahlaken de suç olmadığını savunan Özkan, "'İstanbul Senin' reklam filminden 3 yıl sonra hayata geçen 'İstanbul Senin' uygulamasının ne yazılımını bilirim ne çalışma metotlarını ne de güvenlik yapısını anlarım." savunmasını yaptı.

        "İstanbul Senin" projesinin ve içindeki uygulamaların yapılmasıyla ilgili alınmış herhangi bir kararda veya uygulamanın idari tarafında bulunmadığını öne süren Özkan, teknolojik alanlarda bir yetkisinin, yönlendirmesinin veya talebinin olmadığını iddia etti.

        SANIK ÖZKAN, İMAMOĞLU'NUN SORULARINA CEVAP VERDİ

        Bu sırada söz alan İmamoğlu'nun, "İmamoğlu İnşaat'tan hiç daire aldınız mı?" sorusuna sanık Özkan, "Reklam için görüştük ancak ben reklam kampanyanızı yapamam dedim." yanıtını verdi.

        Bunun üzerine İmamoğlu, "İyi ki almamışınız. İBB'de herhangi bir göreviniz ya da konumuz oldu mu?" sorusunu sordu.

        Sanık Özkan, "Herhangi bir yetkim olmadı. Ekrem İmamoğlu benim amirim de değildir, müşterim de değildir. Arada beni çağırır giderim, kendi görüşümü söylerim. Bu her gün gidilen bir iş değil, idari ve yönetimsel bir görevim olmadı." ifadesini kullandı.

        Özkan'ın çapraz sorgusundan sonra avukatlarına söz verildi.

        Duruşma, Özkan'ın avukatlarının savunmasını bitirmesinin ardından yarına ertelendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ataşehir'de motosikletli arkada oturan kadının saçını çekti; dengesini kaybeden kadın ölümden döndü

        ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arkasında oturan kadının saçını çekti. Motosikletteki kadın kavga sırasında dengesini kaybetti. Darbedilen kadının motosikletten düşmekten ve kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. (...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?