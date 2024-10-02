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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanmasına devam edildi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanmasına devam edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanmasına devam edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 21:14 Güncelleme: 02.10.2024 - 21:14
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        İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada dosya, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderildi.

        ÜÇÜNCÜ BİLİRKİŞİ RAPORU TUTANAĞA GEÇİRİLDİ

        Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı.

        Duruşmada, soruşturma aşaması ile yargılama aşamasında alınan iki ayrı bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle aldırılan üçüncü bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiği tutanağa geçirildi.

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        RAPORDA HANGİ TESPİTLER YER ALIYOR?

        Raporda, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre belediyelerde başkanların harcama ve ihale yetkilisi olmadıkları, İmamoğlu'nun da harcama yetkilisi değil üst yönetici konumunda olduğu anlatıldı.

        Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ihale komisyonunda görevinin ve komisyon kararını onaylama yetkisinin bulunmadığı belirtilen raporda, söz konusu belgelerde de imzasının yer almadığı bilgisi verildi.

        Raporda, İmamoğlu'nun ihale sürecinde ve daha sonra uygulama safhasında herhangi bir talimat verdiğine veya dolaylı da olsa yönlendirmesinin bulunduğuna ilişkin herhangi bir delilin mevcut olmadığı ifade edildi.

        Dava konusu ihalede 250 bin 86 lira 50 kuruş kamu zararının mevcut olmadığı bildirilen raporda, "İşçilere ek sözleşme uygulamasıyla daha düşük asgari ücret farkı ödendiği, ek sözleşmeyle ödemeye esas yüzde oranlarının belediyenin lehine aşağıya çekildiği, ek sözleşme sonucu yapılan uygulamayla daha düşük ödemede bulunularak belediye lehine 141 bin 840 lira 72 kuruş kazanç sağlandığı" bilgisine yer verildi.

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        Raporun son bölümünde, İmamoğlu ile diğer 6 sanığın mevzuata aykırılık teşkil edecek ve kamu zararına neden olacak işlem ve eyleminin tespit edilemediği kaydedildi.

        Sanık İmamoğlu'nun avukatları, bilirkişi raporuna katıldıklarını belirtirken, İçişleri Bakanlığı adına katılan avukat ise rapora karşı itiraz dilekçesi sunduklarını söyledi.

        Mahkeme, bilirkişi raporunda önceki ara kararlarda belirtilen hususlara cevap verildiğine kanaat getirerek söz konusu itirazı reddetti.

        Dava dosyasını mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.

        Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici, milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve İnan Akgün Alp, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de izledi.

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        Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Günaydın, İmamoğlu'nun 2019'da İBB Başkan adayı olduğunu ve seçildiğini hatırlatarak, bu dönemden sonra Beylikdüzü'ndeki tüm ihalelerin didik didik edildiğini savundu.

        İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

        İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

        Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

        İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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