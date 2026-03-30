Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu'nun yargılandığı 'Bilirkişi Davası'nda dördüncü duruşma

        İmamoğlu'nun yargılandığı 'Bilirkişi Davası'nda dördüncü duruşma

        Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Silivri'de görülecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bilirkişi Davası'nda 4.duruşma

        Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Silivri'de görülecek.

        DHA'nın haberine göre İmamoğlu hakkında 'Yargı görevini yapanı bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

        İmamoğlu'nun, 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 2 No'lu duruşma salonunda görülecek.

        Fotoğraf: AA

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
