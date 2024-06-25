İmar affı hangi yıllarda çıktı? İmar affı nedir, ilk kez ne zaman çıktı?

İmar affı, Türkiye'de belirli dönemlerde kaçak yapıların ve ruhsatsız binaların yasal hale getirilmesi amacıyla uygulanan bir düzenlemedir. Bu aflar, şehirlerin plansız yapılaşmasına çözüm bulmak, kaçak yapı sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözmek ve devletin bu süreçten gelir elde etmesini sağlamak amacıyla çıkarılır. İmar affı, birçok kez gündeme gelmiş ve farklı yıllarda farklı şekillerde uygulamaya konulmuştur. Bu yazımızda, imar affının hangi yıllarda çıktığını, bu düzenlemenin ne anlama geldiğini ve en son ne zaman yürürlüğe girdiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

İmar Affı Hangi Yıllarda Çıktı?

Türkiye'de imar affı, çeşitli dönemlerde birçok kez çıkarılmıştır. İlk imar affı, 1984 yılında 2981 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, kaçak yapıların kayıt altına alınmasını ve yasal statü kazandırılmasını amaçlıyordu. 1984'ten sonra, 1985, 1988, 1991, 1997, 2001 ve 2003 yıllarında farklı düzenlemelerle imar afları çıkarılmıştır. Her bir imar affı, belirli tarihlerde yapılmış kaçak yapıların yasal hale getirilmesini hedeflemiştir.

Son olarak, 2018 yılında 7143 sayılı Kanun kapsamında bir imar affı düzenlemesi daha yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan kaçak yapıların kayıt altına alınması ve yasal hale getirilmesi sağlanmıştır. 2018'deki imar affı, Türkiye genelinde milyonlarca yapıyı etkilemiş ve birçok mülk sahibinin sorunlarını çözmüştür.