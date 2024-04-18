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        Haberler Dünya IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonomideki büyümeye rağmen "endişelenecek çok şey olduğunu" söyledi

        IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonomideki büyümeye rağmen "endişelenecek çok şey olduğunu" söyledi

        Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, çoklu şoklara ve sıkı mali koşullara rağmen büyümenin pozitif bölgede kaldığını ancak yine de "endişelenecek çok şey olduğunu" ifade etti. Georgieva, ABD'deki göçmenler, Gazze ve Ukrayna meselelerine de değindi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:39
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        IMF Başkanı: Endişelenecek çok şey var
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        Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Son yıllarda dünya ekonomisinde çok fazla "türbülans" yaşandığını belirten Georgieva, çoklu şoklara ve sıkı mali koşullara rağmen büyümenin pozitif bölgede kaldığını söyledi.

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        Georgieva, yine de endişelenecek çok şey olduğuna işaret ederek, "Enflasyon düştü ama gitmedi." dedi.

        "ABD'DE GÖÇMENLERİN İŞ GÜCÜ, REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLIYOR"

        Üretkenlikteki yavaşlamanın nedenlerine ilişkin soru üzerine Georgieva, üretkenlik ve büyümenin yavaşlamasının birçok nedeni olduğunu, büyümenin yavaşlamasının tek nedeninin üretkenlikteki yavaşlama olmadığını kaydetti.

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        Georgieva, ABD'nin ekonomik performansının Avrupa'dan iyi olmasına ilişkin ise ABD'de inovasyonun iş geliştirmeye dönüşmesinin ve daha sonra büyümesinin ne kadar kolay olduğunu anlattı.

        Georgieva, "Avrupa'da inovasyonun gücünü açığa çıkarmak için hala yapılması gereken işler olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'nin, göçmenlerin iş gücünden de yararlandığına dikkati çeken Georgieva, bunun iç politikada bir sorun oluşturmasına ve sınırı geçen her kişinin ekonomik katkısı olmasa da iş gücü arzının ABD'ye rekabet üstünlüğü sağladığını vurguladı.

        Georgieva, aynı zamanda ABD'de enerji fiyatları açısından daha uygun koşullar olduğunu, enerji fiyatlarının Avrupa için oldukça ciddi bir faktör olduğunu dile getirdi.

        ÇİN'E TAVSİYE

        Çin ekonomisine dair bir soruyu da yanıtlayan Georgieva, Çin'in geleceğe yönelik büyüme stratejilerini belirlemesi gerektiğini söyledi.

        Ülkenin son 10 yılda ihracata dayalı bir büyüme yolunda bir dizi politikadan faydalandığını belirten Georgieva, Çin'in artık büyüme için yerel kaynaklara bakmasının zamanın geldiğini kaydetti.

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        Georgieva, Çin için üç önemli fırsat olduğuna işaret ederek, bunlardan ilkinin ekonominin daha çok iç tüketime kaydırılması olduğunu bildirdi.

        Çin'deki reformların ülkeye iyi hizmet ettiğini ve ihtiyaç duyulmaya devam edildiğini anlatan Georgieva, ülkede emlak sektöründeki sorunların da çözülmesi gerektiğini, bunun da tüketici güveninin yeniden tesisine yardımcı olacağını ifade etti.

        "UKRAYNA'NIN 42 MİLYAR DOLARA İHTİYACI VAR"

        Savaşın devam ettiği Ukrayna'da mevcut ekonomik ve bütçe risklerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, savaşın her şeyden önce bir insanlık trajedisi olduğunu, aynı zamanda dünya ekonomisinin iyiliği için de bu savaşın bitmesi gerektiğini vurguladı.

        Georgieva, Ukrayna'ya sağlanan küresel desteğin sağlam olduğunu belirterek, ülkenin bu yıl 42 milyar dolarlık bütçe desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi.

        GEORGIEVA, GAZZE'YE DEĞİNDİ

        Gazze'deki savaşın etkilerine de değinen Georgieva, bölgedeki belirsizliğin bir sonucu olarak Orta Doğu ekonomisinin büyüme tahminini düşürdüklerini kaydetti.

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        Georgieva, "Gazze ekonomisinin yüzde 80'den fazlası yok oldu, aynı zamanda Batı Şeria da ciddi şekilde etkilendi." ifadesini kullandı.

        IMF Başkanı Georgieva, savaşın Lübnan gibi ülkeleri de etkilediğini dile getirdi.

        FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

        Öte yandan Georgieva, bugün verdiği bir röportajda, faiz oranları konusunda ABD Merkez Bankasının (Fed) doğru olanı yaptığını ifade etti.

        Georgieva, "ABD'deki koşulların bu yıl içinde Fed'in faiz indirimine başlamasına izin vereceği konusunda hala iyimseriz." dedi.

        *Haberin görseli AP tarafından servise edilmiştir.

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