Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.728,44 %-2,34
        DOLAR 28,9767 %-0,03
        EURO 31,2075 %-0,11
        ALTIN 1.846,19 %-0,02
        FAİZ 38,56 %0,31
        GÜMÜŞ GRAM 21,24 %-0,27
        BITCOIN 41.278,00 %0,23
        GBP/TRY 36,3970 %-0,03
        EUR/USD 1,0764 %0,00
        BRENT 76,03 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 3.018,53 %-0,02
        Haberler Ekonomi Para IMF, Ukrayna'ya 900 milyon dolarlık ödemeyi onayladı - Para Haberleri

        IMF, Ukrayna'ya 900 milyon dolarlık ödemeyi onayladı

        Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık kredi programının ikinci incelemesini tamamlarken, 900 milyon dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 02:17 Güncelleme: 12.12.2023 - 02:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        IMF, Ukrayna'ya 900 milyon dolarlık ödemeyi onayladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya ilişkin 4. madde konsültasyonunu ve 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki ikinci incelemesini tamamladığı aktarıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ikinci incelemenin tamamlanmasının, yaklaşık 900 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılmasına olanak tanıyacağı kaydedildi.

        Ukraynalı yetkililerin zorlu koşullar altında finansman paketi kapsamındaki taahhütleri doğrultusunda "güçlü" ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, savaşa bağlı yüksek belirsizliğe rağmen Ukrayna ekonomisinin kayda değer bir dayanıklılık göstermeye devam ettiği vurgulandı.

        IMF İcra Direktörleri Kurulu, 31 Mart'ta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için toplam 122 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15,6 milyar dolarlık finansman paketini onaylamıştı.

        REKLAM

        IMF BAŞKANI GEORGİEVA, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

        Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile IMF Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

        Görüşmede, savaşın "muazzam bedeline" rağmen Ukrayna halkının dikkate değer dayanıklılığından bahsettiklerine işaret eden Georgieva, Ukrayna ekonomisinin güçlü bir performans sergilediğini ve ülke ekonomisinin büyümesinin bu yıl en az yüzde 4,5'e ulaşmasının beklendiğini, enflasyonun ise kasımda yıllık yüzde 5,1'e gerilemeye devam ettiğini aktardı.

        Georgieva, IMF'nin Ukrayna'ya yönelik finansman paketinin makroekonomik ve finansal istikrarın korunması ve devam eden toparlanmanın desteklenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Ukrayna'nın uluslararası toplumdan ihtiyaç duyduğu destekle güçlü ekonomik politikaları uygulayabildiğini ve sürdürebildiğini belirten Georgieva, Ukraynalı yetkililerin ise yönetişim ve yolsuzluk sorunlarıyla mücadele konusunda kararlılık göstermeye devam ettiğini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #imf
        #Ukrayna
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Hakemlere maça çıkmama çağrısı!
        Hakemlere maça çıkmama çağrısı!
        Otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti