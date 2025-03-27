Immobile'den ayrılık sinyali: Büyük bir final üzerinde çalışıyorum!

İTALYA MİLLİ TAKIMI

Ciro Immobile, İtalya Milli Takımı ile de ilgili konuştu. İtalya ile EUR2020'de zafere ulaşan Immobile, "Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçına kadar kendimi iyi hissetmiyordum çünkü üzerimde çok fazla baskı olduğu için kendimi ifade edemiyordum. Her şeyinizi veremediğiniz zaman bu çoğunlukla sizin hatanızdır ama herkes baskı hissediyordu ve hissetmeleri de normal çünkü biz kazanan bir milli takımı temsil ediyorduk. Ancak Avrupa Şampiyonası'ndan sonra söyledikleri hiçbir şeyin önemi kalmadı çünkü gerçeklere baktığınızda kazanan her zaman haklıdır. Bu yüzden İngiltere maçından sonra yaşananlar artık benim için hiçbir şey ifade etmiyordu." dedi.