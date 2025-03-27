Immobile'den ayrılık sinyali: Büyük bir final üzerinde çalışıyorum!
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Ciro Immobile, Beşiktaş'a gelmeden önce reddettiği tekliflere de değindi. İşte Immobile'nin sözleri...
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Radio TV Serie A'ya konuşan tecrübeli golcü, Lazio'dan ayrılık süreci hakkında, "Son dönemde ailemle birlikte Lazio’dan ayrılmayı düşünmeye başlamıştık. Çünkü her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Lazio yeni bir jenerasyon oluşturmak istiyordu. Sekiz yıl boyunca orada oynadım. Inzaghi ve benimle birlikte Lazio tarihine geçen birçok oyuncu takımdan ayrıldı. Taraftarların üzülmesini anlıyorum, ben de aynı şekilde hissettim. En çok üzüldüğüm şey ise veda edememekti. Onlarla vedalaşıp bir tur atmak isterdim ama hayat her zaman istediğimizi vermiyor." sözlerini sarf etti.
BEŞİKTAŞ SONRASI PLANI NE?
Immobile, "Türkiye'den sonra futbolu bırakıp bırakmayacağım kesin değil. Aslında başka bir yerde büyük bir final üzerinde çalışıyorum." dedi.
"O TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEDİM"
Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söyleyen İtalyan futbolcu, "Bu tamamen sportif bir seçimdi. Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde iki antrenman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğimi düşünüyorum. Geride kalmamak için genç oyuncuların verilerini takip ediyorum. Bu spora hala bir şeyler verebilmek için fiziksel olarak iyi olmak istiyorum." diye konuştu.
"KUŞKULAR ORTADAN KALKTI"
Immobile, sözlerine, "270 maça çıktığım ve 169 gol attığım Lazio'nun tarihine geçen oyuncuların rekorunu kırmak ya da Messi, Ronaldo ve Lewandowski gibi oyuncuları Altın Ayakkaba'da geçmek yaptığım tüm fedakarlıkların karşılığını veren muazzam bir tatmin oldu. Lazio bana her şeyini verdi, ben de onlara her şeyimi verdim. Bu çılgın bir aşk ilişkisiydi! Başlangıçta taraftarlar arasında çok popüler değildim çünkü Torino ile Serie A'da iyi bir sezon geçirmiştim. Ama ilk altı aydan sonra sahaya koyduğum kararlılık ve arzu sayesinde hakkımdaki kuşkular ortadan kalktı." diye devam etti.
İTALYA MİLLİ TAKIMI
Ciro Immobile, İtalya Milli Takımı ile de ilgili konuştu. İtalya ile EUR2020'de zafere ulaşan Immobile, "Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçına kadar kendimi iyi hissetmiyordum çünkü üzerimde çok fazla baskı olduğu için kendimi ifade edemiyordum. Her şeyinizi veremediğiniz zaman bu çoğunlukla sizin hatanızdır ama herkes baskı hissediyordu ve hissetmeleri de normal çünkü biz kazanan bir milli takımı temsil ediyorduk. Ancak Avrupa Şampiyonası'ndan sonra söyledikleri hiçbir şeyin önemi kalmadı çünkü gerçeklere baktığınızda kazanan her zaman haklıdır. Bu yüzden İngiltere maçından sonra yaşananlar artık benim için hiçbir şey ifade etmiyordu." dedi.