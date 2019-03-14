İmpotans nedir?

İmpotans, iktidarsızlık ya da sertleşme sorunu olarak açıklanır. Erkeklerin yaşadığı cinsel sorunların başında gelen impotans, tedavi edilebilen bir sağlık sorunu.

Erkek cinsel fonksiyon bozukluğu anlamına gelen impotans, birçok farklı cinsel sağlık sorununu kapsar.

Cinsel fonksiyon bozuklukları 30-40 yaşlarında yüzde 26-35,

40-50 yaşlarında yüzde 40-52

50 yaş üzerinde ise yüzde 49,3 ila 72 arasında görülüyor.

Uzmanlar, genç yaş grubunda görülen cinsel sorunun erken boşalma olduğunu belirtiyor. İlerleyen yaşlarsa ise cinsel iktidarsızlık ve cinsel isteksizlik daha sık görülüyor. Oranlar oldukça yüksek görülmesine rağmen cinsel sorun yaşayan erkeklerin çoğu tıbbi destek almıyor. Problem yaşayan erkeklerin yalnızca yüzde 10’u tedavi için başvuruyor.

İMPOTANSIN NEDENLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, impotansın yani iktidarsızlığın fiziksel ve psikolojik nedenlerden kaynaklandığını savunuyor.

* Sistemik hastalıklar (Diyabet, damar sertliği, yüksek kolesterol, hipertansiyon)

* Sinir sistemi hastalıkları (Şeker hastalığı, alkol bağımlılığı veya sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklar)

* Psikolojik hastalıklar

* Kronik hastalıklar

* Hormonal bozukluklar

* İdrar yolu hastalıkları

* Kullanılan bazı ilaçlar

* Sigara içmek

* Aşırı kilo

İMPOTANS TEDAVİSİ

İmpotansın tedavisinde, doktor tavsiyesiyle sertleşme ilaçları olarak bilinen ilaçlar kullanılabilir. Cinsel organa sertleşme sağlayıcı enjeksiyonların yapıldığı topikal uygulamalar kullanılabilir. Eksternal tedavi uygulamaları adı verilen vakum cihazı, ESWT ile şok terapinin yanı sıra son çare olan cerrahi yöntemler tercih edilebilir. Penil protezler (mutluluk çubuğu) ve damarsal ameliyatlar, impotans problemi olan hastaya önerilebilir. Ayrıca sigara ve alkol tüketimi kontrolü yapılmalı ve düzenli egzersiz programı içeren yaşam tarzı benimsenmelidir.