Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İnanç Ergülen yazdı: İyi ki varsınız - Futbol Haberleri

        İnanç Ergülen yazdı: İyi ki varsınız

        A Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti. Haberturk.com Spor Müdürü İnanç Ergülen, ay-yıldızlıların Hollanda karşısındaki performansını kaleme aldı.

        Giriş: 07.07.2024 - 00:27 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi ki varsınız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        EURO 2024 çeyrek finali öncesi Haberturk.com'da "Gel bakalım Portakal" başlığı ile rakibimiz Hollanda'yı bekliyorduk. Xavi Simons, Memphis Depay, Cody Gakpo ve Steven Bergwijn gibi hızlı, topu çizgiye taşıyan ve anlık gol pozisyonu yakalayan isimlere karşı Montella, Avusturya maçındaki gibi 5'li savunma hattını tercih etti. Sağda Mert, solda Ferdi, stoperlerde ise Kaan, Abdülkerim ve UEFA'nın çifte standardı sonrası cezalı Merih'in yerine Samet Akaydin savunma hattını oluşturdu. Berlin'deki mücadelenin ilk 10 dakikası Hollanda'nın kenarlardan ceza sahasını bulmasıyla geçti. Bu dakikalarda topla oynama oranında Hollanda açık ara önde idi. Milliler'de Ferdi, Barış Alper, Arda, Kaan, Abdülkerim ve Hakan savunma anlamında harika bir mücadele gösterirken, oyun da çift yöne döndü.

        REKLAM

        Milliler duran top konusunda rakibi karşısında varlık gösterirken; aradığımız gol geldi.

        Arda Güler'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Samet Akaydin, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla 85 milyonu ayağa kaldıran golü kaydetti. Merih'in cezalı olduğu gecede Samet'in golü aynı zamanda iki yüzlü UEFA'nın siyasi lobisine de bir mesaj niteliğindeydi. Bu arada Clement Turpin'in Mert'in pozisyonunda kırmızı vermemesini de unutmamak gerekiyor.

        İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlanırken, ikinci yarıda Ronald Koeman'nın Wout Weghorst hamlesine şaşırmamak gerekiyordu. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 'kule' golcünün, hızlı ve atik oyuncularıyla Türk duvarını aşamayan Portakallar'ı ceza sahamızda daha fazla topla buluşturacağı bir gerçekti. Koeman'nın bu hamlesi sonrası kalemizde daha fazla pozisyon göremeye başladık. Portakallar daha çok orta ile gelmeye başladı. Korktuğumuz da başımıza geldi. 70'te Depay'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Stefan De Vrij kafayla topu ağlarımıza gönderdi.

        Milliler'in bu golden sonra direnci düşerken; Hollanda, arka direkte Mert Müldür'ün şanssız şekilde kendi kalesine attığı golle öne geçti. Montella'nın Cenk, Semih, Kerem, Zeki hamleleri sonrası 90+5. dakikaya kadar mücadele etti Bizim Çocuklar... Yüzde yüzlük pozisyonları gole çeviremedik. EURO 2024'e veda ettik...

        Unutmamak gerekiyor; bu takım elemelerde Hırvatistan'ı evinde yenerek tarihinde ilk kez bu turnuvaya grup lideri olarak katıldı. Şimdi Bizim Çocuklar'ı, bu genç jenerasyonu destekleme zamanı.

        Beklentimiz 2026 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası'na bu parlak jenerasyon ve bu kadroya eklenecek yeni isimlerle katılmak. Benim hakkım onlara helaldir. İyi ki varsınız Bizim Çocuklar...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!