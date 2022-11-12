KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Geçmeyen inatçı kuru öksürükler uzun süre devam ettiğinde sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. Bu nedenle uzun süre devam eden kuru öksürük şikayetlerinde uzman görüşlerden yardım almak en iyi tedbir olacaktır. Hekimin önerdiği tedavilerin yanında evde takviye olarak uygulayabileceğiniz yöntemler boğazınızı yumuşatmaya yardımcı olur.

*Herhangi bir kronik ya da alerjik rahatsızlığınız varsa, haberde yer alan tavsiyeleri doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz