İnce'den Habertürk'e açıklamalar

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Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den Fatih Altaylı'ya açıklamalar...

İskenderun'da çadırları su basmıştı. Çadırın içine girdim, yatağı elledim, yatak su içindeydi. Çadırkentler şehir için iyidir ama köyler için doğru değildir. Fırsatçıları iyi takip etmek lazım. 50 bin liralık hayvanı 20 bin liraya alıyorlar. Yer oynadığı için su çekilemiyor. Köylerde yem yok. Silolarda, tanklarda sıkıntı var. Yakında mısır, biber, pamuk ekimi başlayacak. Çöküntü olduğu için köylüler ekemeyecek. Şap türedi, sıkıntı var, göç var. Şimdiden deprem bölgesiyle ilgili eğitimi düşünmemiz lazım. Bu konuda köylerin ihmal edildiğini görüyorum.

"SADULLAH ERGİN ŞU ANDA NEREDE?"

Bir kere Türkiye yönetilemiyor. Sisi artık darbeci, Musi artık şehir, BAE finansör değil, İsrail katil, çadır satmak ayıp değil. Türkiye yönetilemiyor. Ekşi sözlüğü kapatıyor. Neden? Hakaret var. Taksim'de cinayet işlendiğinde kapatıyor muyuz? TSK geç kalmış sahaya inmekte. Her gün açıklama yapıyor, geç kalmadık diye. Yorgun bir Erdoğan var. Bu Erdoğan gidecek de, peki bu 6'lı Masa ile bu olur mu? Erdoğan'ın gitmesinde hemfikiriz. Hayal görmeyin diyorum. 1,5 yılda adayı zor belirlediler. Masa devrildi, kalktı. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Ali Dibo'dan Adalet Bakanı olur mu?' Sadullah Ergin'den bahsediyor. Sadullah Ergin şimdi nerede? DEVA Parti'den milletvekillerini belirleyecek komisyonunun temsilcisi. Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyor. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana. İttifaklar olabilir mi, tabii ki olur. Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz.

"CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI ÇIKAR İTTİFAKIDIR"

HÜDAPAR'la ittifak kuruyor AK Parti. MHP de susuyor. İlke yok çünkü. Cumhur İttifakı çünkü çıkar ittifakı. Millet İttifakı da bir çıkar ittifakı. 59 yaşındayım. 21 sene önce milletvekili oldum. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullandım. 15,5 milyon oy alıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. oldum. Ağrı'ya 3 kez gittim. Hakkar-Şırnak arasını 3 kere geçtim. Artvin'den Edirne'ye Türkiye'nin dört bir yerini karış karış dolaşıyorum. Erdemli'den Kaş'a kadar bütün Akdeniz sahilini uzun kollu gömlekle dolaştım. Kısa kollu gömlek siyasetçiye yakışmaz. Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceksin, vazgeçmişin Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler?

"ORTADA OLMAYACAK BİR DUA GÖRÜYORUM"

Bu iktidarı göndermek için bu muhalefeti de göndermek lazım. Türkiye bu hale muhalefet getirmedi, iktidar getirdi, buna itirazım yok. Olmayacak duaya amin demek istemiyorum. Ortada olmayacak bir dua görüyorum; siyasette algı yöntemiyle, siyasi mühendislikle bu işler yürümez. Salon adamları ile salon adamları. Ben sokak siyasetçisiyim. Dokunurum insanlara. Nişantaşı'nda kafeleri de bilirim, sanayi sitelerini de bilirim. Muhalefet yüzde 60'la kazanacakmış, ben çıkıntı oluyormuşum! CHP'li Faik Öztrak, Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğu zaman 'Yüzde 60'la kazanıyoruz' demişti. Aynı kişi şimdi aynı lafları ediyor. Ben sadece CHP'nin adayıydım. Ekmeleddin İhsanoğlu 14 partinin adayıydı. Ben sadece CHP'den yüzde 30 fazla oy aldım. İstanbul mitingini keşke yapmasaydım, pişmanım. 'Kazanıyor bu' dendi, keşke o mitingi başladığımızda yapabilseydik.

"O MESAJ İÇİN PİŞMANIM"

Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum. CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Binim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Beni o akşam hançerlediler.

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