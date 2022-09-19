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İnce İnce Yasemince yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!

1995 yılının ekranlara damga vuran dizisi İnce İnce Yasemince'de başrol olan Yasemin Yalçın'ı bir kez gören dönüp tekrar bakıyor. İşte ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi...

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  • İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!

    90'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince isimli eğlence programı ile milyonları kahkahaya boğan Yasemin Yalçın yıllara meydan okumasıyla sık sık gündem oluyor.
  • İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!

    1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yalçın, İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. 
  • İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!

    Başarılı performansı ile göz dolduran Yasemin Yalçın kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanmasından sonra tiyatroya ara vermiştir. Oyunun Oyunu ile tekrar sahnelere dönen ünlü isim, 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü almıştır.
  • İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!

    İlk evliliğini Halil Ateşler ile yapan Yasemin Yalçın kızı Eylül Ateşler doğmadan bu ilişkiyi sonlandırmıştır. İkinci kez İlyas İlbey ile evlenen Yalçın'ın bu evlilikten Eda adında bir kızı daha olmuştur. Çift yıllardır mutlu evliliklerini sürdürmektedir.
  • İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!

    İşte Yasemin Yalçın'ın son hali...
  • İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!
  • İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!
  • İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızının yıllar sonraki değişimi! Ünlü ismi gören bir daha bakıyor!

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