İlk evliliğini Halil Ateşler ile yapan Yasemin Yalçın kızı Eylül Ateşler doğmadan bu ilişkiyi sonlandırmıştır. İkinci kez İlyas İlbey ile evlenen Yalçın'ın bu evlilikten Eda adında bir kızı daha olmuştur. Çift yıllardır mutlu evliliklerini sürdürmektedir.