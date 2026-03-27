Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.752,80 %0,20
        DOLAR 44,4602 %0,22
        EURO 51,2305 %0,07
        GRAM ALTIN 6.364,29 %1,88
        FAİZ 43,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,57 %2,55
        BITCOIN 68.557,00 %-0,59
        GBP/TRY 59,2349 %0,09
        EUR/USD 1,1518 %-0,08
        BRENT 109,43 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 10.402,05 %1,84
        Haberler Ekonomi Otomobil İnci Holding ortağının hisselerini devralıyor

        İnci Holding ortağının hisselerini devralıyor

        İnci Holding, Japon GS Yuasa ile 2015 yılında kurdukları iş ortaklığını yeni bir evreye taşıdıklarını açıkladı. Şirket, GS Yuasa'nın İnci GS Yuasa'daki yüzde 60 hissesini devralarak şirkette tam kontrolü sağlamak üzere Japon ortağıyla anlaştı. İnci Holding ve GS Yuasa arasındaki ortaklığın, teknoloji ve tedarik anlamında devam ederek stratejik iş birliği modeline dönüşmesi planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnci Holding ortağının hisselerini devralıyor

        Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından İnci Holding ve Japon ortağı GS Yuasa, akü sektöründe faaliyet gösteren iştirakleri İnci GS Yuasa bünyesindeki ortaklık yapısını tarafların uzun vadeli stratejik öncelikleri doğrultusunda yeniden düzenlemek adına bir sözleşme imzaladı.

        Resmi kurum izinlerine tabi olarak, karşılıklı mutabakat kapsamında ortaklık ilişkisi hisse ortaklığından stratejik iş birliği modeline evrilirken, İnci Akü hisselerinin yüzde 100 olarak İnci Holding bünyesinde toplanmasına karar verildi.

        11 yıl süren ortaklık dönemi boyunca mühendislik yaklaşımı, kalite disiplini ve süreç yönetimi alanlarında oluşan birikimin korunması hedeflenirken, taraflar arasında teknoloji ve tedarik odağında stratejik iş birliği devam edecek.

        Yeni yapı kapsamında İnci Akü, GS Yuasa’nın Avrupa pazarına yönelik tedarikçi rolüne devam edecek. Ayrıca, taraflar arasındaki kalite standartlarını içeren uzun dönemli ilişki, iş birliği anlaşmalarıyla güncelliğini koruyacak.

        İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma yaklaşımımızla, enerji depolamada teknoloji ve ürüne yönelik çalışmalarımızı kararlı adımlarla devam ettireceğiz" dedi.

        Yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ise, "Taraflar olarak yeni dönemde de bu birikimi koruyarak, teknoloji ve tedarik odağında stratejik iş birliğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
