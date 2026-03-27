İnci Holding ortağının hisselerini devralıyor

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından İnci Holding ve Japon ortağı GS Yuasa, akü sektöründe faaliyet gösteren iştirakleri İnci GS Yuasa bünyesindeki ortaklık yapısını tarafların uzun vadeli stratejik öncelikleri doğrultusunda yeniden düzenlemek adına bir sözleşme imzaladı.

Resmi kurum izinlerine tabi olarak, karşılıklı mutabakat kapsamında ortaklık ilişkisi hisse ortaklığından stratejik iş birliği modeline evrilirken, İnci Akü hisselerinin yüzde 100 olarak İnci Holding bünyesinde toplanmasına karar verildi.

11 yıl süren ortaklık dönemi boyunca mühendislik yaklaşımı, kalite disiplini ve süreç yönetimi alanlarında oluşan birikimin korunması hedeflenirken, taraflar arasında teknoloji ve tedarik odağında stratejik iş birliği devam edecek.

Yeni yapı kapsamında İnci Akü, GS Yuasa’nın Avrupa pazarına yönelik tedarikçi rolüne devam edecek. Ayrıca, taraflar arasındaki kalite standartlarını içeren uzun dönemli ilişki, iş birliği anlaşmalarıyla güncelliğini koruyacak.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma yaklaşımımızla, enerji depolamada teknoloji ve ürüne yönelik çalışmalarımızı kararlı adımlarla devam ettireceğiz" dedi.

Yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ise, "Taraflar olarak yeni dönemde de bu birikimi koruyarak, teknoloji ve tedarik odağında stratejik iş birliğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.