Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri'nin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri dizisi yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu ediniyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve konusuna dair merak edilenler...

İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı ve hangi gün yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Fragmanlarda 'Yakında' ekranlara geleceği belirtiliyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

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İNCİ TANELERİ KONUSU

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem’in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem’in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...