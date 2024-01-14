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        Haberler Televizyon İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri konusu ve oyuncuları

        İnci Taneleri konusu ve oyuncuları: Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

        İnci Taneleri konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. İkinci fragmanında Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada çok konuşuldu. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan yeni diziyle alakalı "İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?" soruları araştırması sıklaştı. İşte, Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:21
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        Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri'nin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri dizisi yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu ediniyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve konusuna dair merak edilenler...

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        İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı ve hangi gün yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Fragmanlarda 'Yakında' ekranlara geleceği belirtiliyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

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        İNCİ TANELERİ KONUSU

        Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem’in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem’in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...

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        İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

        BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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