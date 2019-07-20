Türkiye'de piyasaya erken incir sunabilecek Mut ilçesinden başka bir bölge olmadığını ifade eden Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "İlçede yaklaşık bin 500 aile incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürüyor. İncir çeşitlerimiz beyaz ve siyah olarak piyasada. Şırası, tadı, aroması ve kalitesi bakımından Mut inciri tercih sebebi. Bu yıl incirde kayıtlı ve kayıtsız toplam 6 bin dekar araziden 5 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Üretici İsmail Kaplan ise Mut incirinin tadı, aroması ve kalitesi bakımından rakipsiz olduğunu, bu yüzden ilk hasadında kilosunun 15 liradan alıcı bulduğunu söyledi.