Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki artış ve dünyada yaşanan güncel gelişmeler sonrasında hareketli bir grafik seyreden akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim yapıldı. İndirim sonrası bugün mazot, akaryakıt, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL oldu şeklinde sorular gündeme geldi. İşte 28 Temmuz Perşembe güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...