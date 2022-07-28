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Araç sahipleri dikkat: İndirim geldi! 28 Temmuz indirim sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

19 Temmuz'da yapılan 96 kuruşluk benzin indirimi sonrasında gözler motorin indirimine çevrilirken araç sahiplerine sevindirici haber geldi. 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruşluk indirim yapıldı. Sonrasında tekrar yapılan benzin indirimi ile akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmiş oldu. Yapılan indirimlerin ardından araç sahipleri güncel fiyatları merak ediyor. İşte 28 Temmuz Perşembe güncel akaryakıt (LPG, Motorin ve Benzin) fiyat listesi...

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  • SON DAKİKA | Benzin ve motorinde üst üste indirim! 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün indirim sonrası güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa güncel akaryakıt fiyatları

    Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki artış ve dünyada yaşanan güncel gelişmeler sonrasında hareketli bir grafik seyreden akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim yapıldı. İndirim sonrası bugün mazot, akaryakıt, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL oldu şeklinde sorular gündeme geldi. İşte 28 Temmuz Perşembe güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...
  • SON DAKİKA | Benzin ve motorinde üst üste indirim! 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün indirim sonrası güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa güncel akaryakıt fiyatları

    AKARYAKIT FİYATLARINDA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

    Brent petrol piyasasında yaşanan düşüşün ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe indirim uygulandı.
  • SON DAKİKA | Benzin ve motorinde üst üste indirim! 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün indirim sonrası güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa güncel akaryakıt fiyatları

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM!

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları
  • SON DAKİKA | Benzin ve motorinde üst üste indirim! 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün indirim sonrası güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa güncel akaryakıt fiyatları

    BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.
  • SON DAKİKA | Benzin ve motorinde üst üste indirim! 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün indirim sonrası güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa güncel akaryakıt fiyatları

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 28 TEMMUZ 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,23 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL
  • SON DAKİKA | Benzin ve motorinde üst üste indirim! 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün indirim sonrası güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa güncel akaryakıt fiyatları

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,22 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,50TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL
  • SON DAKİKA | Benzin ve motorinde üst üste indirim! 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün indirim sonrası güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa güncel akaryakıt fiyatları

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 22,34 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24,57 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL
  • SON DAKİKA | Benzin ve motorinde üst üste indirim! 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün indirim sonrası güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa güncel akaryakıt fiyatları

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 22,36 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24,62 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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