Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İndirim sonrası akaryakıta çifte zam geldi! Motorin ve benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatları kaç TL oldu? İşte 13 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        İndirim sonrası akaryakıta çifte zam geldi! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatları kaç TL oldu?

        Döviz kurundaki hareketlilik ve petrol piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün benzin ve motorine indirim gelmişti. Petrol fiyatları yeniden 100 doları aşarken, bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 13 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, motorine ve benzine kaç TL zam geldi? İşte 13 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 08:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası dün akaryakıta çifte indirim gelmişti. Brent petrolün varil fiyatı tekrar 100 doları aştı. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorine 3 lira 4 kuruş, benzine 1 lira 88 kuruş zam geldi. Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle artış motorine 76 kuruş, benzine ise 46 kuruş olarak yansıdı. Peki güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 13 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELDİ

        Dün benzine 72 kuruş, motorine ise 1 lira 12 kuruş indirim gelmişti.

        Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları aştı. Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

        Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Benzinde 46 kuruş, motorinde ise 76 kuruş fiyat artışı yaşandı.

        Zamlı fiyatlar, 13 Mart 2026 Cuma gününden itibaren pompaya yansıdı.

        3

        13 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.92 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        4

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 60.69 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.76 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        5

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        6

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 62.09 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        7

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 61.89 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.90 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        8

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

        Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı