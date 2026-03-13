İndirim sonrası akaryakıta çifte zam geldi! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatları kaç TL oldu?
Döviz kurundaki hareketlilik ve petrol piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün benzin ve motorine indirim gelmişti. Petrol fiyatları yeniden 100 doları aşarken, bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 13 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, motorine ve benzine kaç TL zam geldi? İşte 13 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları...
ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası dün akaryakıta çifte indirim gelmişti. Brent petrolün varil fiyatı tekrar 100 doları aştı. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorine 3 lira 4 kuruş, benzine 1 lira 88 kuruş zam geldi. Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle artış motorine 76 kuruş, benzine ise 46 kuruş olarak yansıdı. Peki güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 13 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELDİ
Dün benzine 72 kuruş, motorine ise 1 lira 12 kuruş indirim gelmişti.
Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları aştı. Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Benzinde 46 kuruş, motorinde ise 76 kuruş fiyat artışı yaşandı.
Zamlı fiyatlar, 13 Mart 2026 Cuma gününden itibaren pompaya yansıdı.
13 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.92 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 60.69 TL
Motorin litre fiyatı: 64.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 61.81 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 62.09 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 61.89 TL
Motorin litre fiyatı: 65.90 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.