ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası dün akaryakıta çifte indirim gelmişti. Brent petrolün varil fiyatı tekrar 100 doları aştı. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorine 3 lira 4 kuruş, benzine 1 lira 88 kuruş zam geldi. Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle artış motorine 76 kuruş, benzine ise 46 kuruş olarak yansıdı. Peki güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 13 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…