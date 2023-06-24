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İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'da Başkan Osman Sevim, dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Sergio Ramos ile ilgili çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.

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İHA
  • İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

    Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un ismi, TFF 2. Lig ekibi İnegölspor ile anıldı. 
  • İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

    Transfermarkt internet sitesinde yer alan iddia sonrası kulüpten açıklama geldi. 
  • İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

    Sitede yer alan iddiaya göre, 37 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ve İnegölspor ilgileniyordu ve bu transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 43 olarak gösterilmişti. 
  • İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

    Ancak İnegölspor'un bu ilgiden haberi olmadığı gibi yer aldığı 2. Lig'de de yabancı futbolcu oynatılamıyordu.
  • İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

    "RAMOS'TAN DAHA BÜYÜK BİR KULÜBÜZ"

    Ramos ile ilgili açıklama yapan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, "Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması gerçekten bizleri onurlandırdı. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını tüm Türkiye gibi bizler de biliyoruz. İnegölspor büyük bir camia, tüm Türkiye’ye futbolcu yetiştirmiş bir kulüp. Tüm Türkiye’nin tanıdığı İnegölspor’un adının, dünyada da anılması bizlere gerçekten gurur vermiştir. Bence İnegölspor’un adının Sergio Ramos ile anılması, İnegölspor’a ne kadar büyük bir güç kattıysa, Sergio Ramos’a da katmıştır diye düşünüyorum. Bizler Sergio Ramos’tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos’tan daha büyük bir ismimiz var" ifadelerini kullandı.
  • İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

    "KISA SÜRELİ SEVİNÇ YAŞADIK"

    İnegölspor Amigosu Tevfik Taşkın ise konuyla ilgili olarak, "İnegölspor’a yıllardan beri emek veren birisiyim. Sergio Ramos ile alakalı bir haber gündeme geldi. Bu da bizim için iyi bir haber oldu. Tabi statü gereği 2. Lig'de yabancı oyuncu oynatamıyor kulüpler. Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması bizler için güzel ve sevindirici bir haber oldu. Biz de İnegölspor taraftarı olarak bu sevinci kısa süreli olsa da yaşadık. Tabi gönlümüz bizlerin arasında olmasını istiyor ama sizlerde biliyorsunuz gerçekler ortada. Ramos’un, İnegölspor’u öğrenmesi bizler için katkı oldu" şeklinde konuştu.
  • İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

    "GELECEK SENELER İÇİN BİZİ UMUTLANDIRDI"

    İnegölspor taraftarı İbrahim Uslu da, "Sergio Ramos’un İnegölspor ile adı geçmesi, bizlerde tebessüm oluşturdu. Çok mutlu olduk. Böyle bir şey şu anda mümkün değil belki ama Sergio Ramos ile İnegölspor’un adının geçmesi bizleri gelecek seneler için umutlandırdı. Ramos biraz yaşlı, takımda şans bulabilir mi bilmiyoruz ama her şeye rağmen çok mutlu olduk" dedi.
  • İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması!

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