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Cemal Kaşıkçı cinayeti
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İnfaz edildikten sonra Kaşıkçı'ya pıhtı ilacı enjekte edildi!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın boğularak infaz edilmesinin hemen ardından Suudi infaz timinin cesedi parçalamadan önce delil bırakmamak için Kaşıkçı'ya kanı pıhtılaştıran iğne yaptıkları belirlendi

17.11.2018 - 07:29 | Güncelleme: Genel

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın ölüm nedenini ‘boğuşma’ ve ‘öldürücü dozda ilaç’ olarak açıklarken, Türk güvenlik ve yargı yetkililerine göre ise Kaşıkçı öldürüldükten sonra kanının pıhtılaşması için ilaç enjekte edildi. İddiaya göre katillerin amacı cesedi parçalarken delil bırakmamaktı.

"CESEDİ YOK EDEN YERLİ İŞBİRLİKÇİ KİM?"

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb’in önceki gün Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekici iki ayrıntı vardı. 29 Ekim’de Türkiye’ye gelen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la yaptığı görüşme sırasında kendisine sorulan, “Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde katillerle işbirliği yapan ve cesedi yok ettiği iddia edilen yerel işbirlikçiler kim?” sorusuna, “Bizim böyle bir tespitimiz ve açıklamamız yok” yanıtı verdi.

"YERLİ İŞBİRLİKÇİ" AÇIKLAMASINDA BULUNMADIK

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre Suudi Başsavcı’nın bu cevabı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 31 Ekim’deki açıklamasında şöyle yer aldı: “Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı, ‘yerli işbirlikçi’ olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir. Cevabi yazıda olayla ilgili olarak ‘yerli işbirlikçi’ bulunduğuna dair Suudi Arabistan krallığı makamlarının herhangi bir beyanlarının olmadığı bildirilmiştir.”

"İFTİRA PEŞİNDELER"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘yerli işbirlikçi’ konusunda bir açıklama yapmayan Suudi Başsavcı önceki gün ise ‘yerel işbirlikçileri’ telaffuz ederek resmi açıklama yaptı. Türk güvenlik ve yargı yetkililerine göre, Suudiler önümüzdeki günlerde Cemal Kaçıkçı cinayetiyle ilgili ‘yerel işbirlikçi’ tezini gündemde tutarak Türkiye’ye suç iftirası peşinde olacaklar. Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisine göre, Suudi savcılar ‘gerçeği bulma değil örtme peşinde’. Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb’in yaptığı açıklamada dikkat çekici ikinci madde ise Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine yönelik, ‘ölüm nedeni boğulma ve ölümcül dozda ilaç’ şeklindeydi.

CİNAYETİ SUUDİ YÖNETİMİ BİLİYORDU İDDİASI

Türkiye’de eldeki mevcut delillere göre gazeteci Cemal Kaşıkçı, kafasına bir poşet geçirilip boğularak öldürüldü, cesedi parçalandı ve yok edildi. Üüst düzey güvenlik ve yargı yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Kaşıkçı cinayetinin öncesinde ve cinayet esnasındaki Suudi ölüm timinin kendi arasında yaptığı konuşmalar cinayetin önceden planlı, organize ve Suudi devlet kademesinin üst düzeyinde bulunan kişilerin cinayetteki konumlarına işaret eder nitelikte.

DELİL BIRAKMAMAK İÇİN

Suudi ölüm timi, Cemal Kaşıkçı’yı boğarak öldürdükten sonra vücuduna ilaç enjekte etti. Ancak bu ilaç Suudi savcıların yaptığı açıklamada yer aldığı gibi ‘öldürme’ amaçlı değildi. Türk yetkililere göre Cemal Kaşıkçı boğularak öldürülmüş, sonrasında vücuduna ilaç enjekte edilerek kanın pıhtılaşması sağlanmış. Bu yöntemin sebebi ise konsoloslukta olası bir arama sonrası etrafta kan izi yani delil bırakmamak içindi. Cemal Kaşıkçı’nın cesedine ilaç enjekte ettikten kısa bir süre sonra cesedi parçalandı. Türk yetkililere göre, Suudlar cesedi kimyasal maddeler kullanarak yok ettiler. Son yaptıkları açıklama ile cinayetteki bu ayrıntıları da gizlediler.

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