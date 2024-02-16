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        Haberler Spor Basketbol ING Türkiye Kupasında yarı final heyecanı! Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        ING Türkiye Kupasında yarı final heyecanı! Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

        ING Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak! Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş Emlakjet ile karşılaşacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyen basketbol severler hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırmaya başladı. Peki,Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:37
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        1

        ING Türkiye Kupası maçlarında yarın final heyecanı bu akşam yaşanacak. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan maçı ekranları başından izleyecekler maçtan saatler önce hazırlıklara başladı. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı hangi kanalda diye araştıran basketbolseverler aynı zamanda iki rakibin skor durumlarını da merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının son durumu...

        2

        FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ EMLAKJET ARASINDA SON DURUM

        Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrak finalinde Petkimspor ile kaşı karşıya geldi. Müsabakayı 68-81 farkla kazanan Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaş ile karşılaşmaya hak kazandı. Beşiktaş Emlakjet ise son maçında Bahçeşir'i yenerek yarı finale yükselmişti.

        3

        FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        16 Şubat Cuma günü Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan karşılaşma 21.00'da başlayacak. Bu maçın ardından Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka karşılaşmasının galibi de belli olduktan sonra ING Türkiye Kupası finalistleri netlik kazanmış olacak.

        4

        FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu akşam bir araya geleceği yarı final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Maç heyecanına eşlik etmek isteyen taraftarlar maçı buradan takip edebilecek.

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