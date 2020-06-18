Reuters

İngiltere'nin en büyük perakendecisi Tesco, Polonya'daki birimlerini 206.5 milyon dolar karşılığında Salling Group A/S'e satmak için anlaştığını açıkladı.

Tesco'nun bu hamle ile Orta Avrupa bölgesinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'ya odaklanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Tesco'nun diğer üç ülke pazarında daha güçlü pozisyona ve daha iyi büyüme beklentilerine sahip olduğu

kaydedildi.

Tesco, 9 Mart'ta da Tayland ve Malezya'daki birimlerini şirketin borçları da dahil 10.6 milyar dolar işletme değeri üzerinden CP

Grubu'na satmak için anlaşmıştı.