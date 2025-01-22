İngiliz The Sun Gazetesi, Prens Harry'den özür diledi
Sussex Dükü Prens Harry'nin, telefonlarını dinlediği gerekçesiyle dava açtığı The Sun Gazetesi'nin sahibi News Group Newspapers, resmi bir özür açıklamasında bulundu
Prens Harry, The Sun Gazetesi'nin sahibi News Group Newspapers (NGN) hakkında açtığı dava sonucunda önemli bir zafer kazandı.
Sussex Dükü Prens Harry, gazetenin; 1996 - 2021 arasında telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiğini iddia etmişti. NGN, Prens Harry ve merhum annesi Prenses Diana'nın özel hayatına yönelik bu ihlalleri kabul ederek resmen özür diledi.
"ÖZÜR DİLİYORUZ"
NGN açıklamasında; "The Sun'ın Sussex Dükü’nün özel hayatına ciddi müdahalelerde bulunulması ve gazete için çalışan özel dedektiflerin hukuka aykırı faaliyetleri nedeniyle koşulsuz ve tam biçimde özür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Prens Harry’nin telefonunun hacklenmesi ve kişisel bilgilerinin kötüye kullanılması sonucu yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını belirten NGN, bu durumun gençlik yıllarında; Prens Harry’nin hayatına, arkadaşlıklarına ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul etti.
Şirket, Prens Harry’ye tazminat ödemeyi kabul ederken, aynı davada yer alan ve telefonlarının dinlendiğini belirten diğer kişilerden de özür diledi. Bunlar arasında eski milletvekili Lord Tom Watson da bulunuyor.
Prens Harry, gazeteye karşı 2019’da dava açmış ve Daily Mail, Daily Mirror ile kapatılan News of the World’e yönelik benzer iddialarla yargı yoluna gitmişti. NGN, iddiaları reddedip zaman aşımına işaret ederken davaya müdâhil olan bine yakın kişiden yalnızca Prens Harry ve Lord Watson davasını sürdürmüştü.
Fotoğafraflar: DepoPhoto