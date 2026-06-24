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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İngiltere: 0 - Gana: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere: 0 - Gana: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında İngiltere, Gana'yla 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından İngiltere ile Gana, haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        İngiltere'ye Gana çelmesi!

        2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana kozlarını paylaştı. ABD'nin Gillette Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.

        Bu sonuçla beraber İngiltere ve Gana, puanını 4'e çıkardı.

        L Grubu'nun bir sonraki ve son maçında İngiltere, Panama'yla karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan'la mücadele edecek.

        SON 4 TURNUVADA İKİNCİ MAÇLARIN KADERİ AYNI

        İngiltere, 2020'den bu yana katıldığı son 4 büyük turnuvada, gruptaki ikinci maçlarının hepsinde berabere kaldı.

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        İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya ile 0-0, 2022 Dünya Kupası'nda ABD ile 0-0, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Hakkındaki suçlamalar nedeniyle gruptaki ilk maçta Kanada'ya alınmayan ancak İngiltere karşısında kadroya dönen Thomas Partey'nin merkezinde yer aldığı 4-5-1 dizilişiyle oynayan Gana karşısında İngiltere, Noni Madueke ve Anthony Gordon ile kanatlardan organize oldu.

        Temmuz 2025'te Londra Metropolitan Polisi tarafından tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları yöneltilen ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkması beklenen Partey, her topla buluşmasında taraftarlar tarafından protesto edildi.

        Yüzde 90 topa sahip olma oranına karşın İngiltere, ilk ciddi tehlikeyi 14. dakikada yakaladı. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Rice'ın kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta gitti.

        İngiltere oyunu tamamen kontrol ettiği ilk yarıda, iyi organize olmuş Gana karşısında üçüncü bölgede bitiricilikten uzak göründü ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

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        56. dakikada İngiltere'nin ilk isabetli şutu geldi. Rice'ın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Gordon'un vuruşunda kaleci Asare meşin yuvarlağı kontrol etti.

        Son bölümde baskısını iyice artıran İngiltere gole çok yaklaştı. 86. dakikada Saka'nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda kaleci Asare son anda topu çeldi.

        Bu pozisyondan bir dakika sonra sağ kanattan James'in ortaladığı topa ceza alanındaki O'Reilly'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kane'in şutunda top üstten auta gitti.

        90+3. dakikada sol taraftan İngiltere'nin kullandığı korner atışında, Saka'nın indirdiği topu Guehi kafayla tamamladı ancak Gana savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkarmayı başardı.

        Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

        Stat: Boston

        Hakemler: Said Martinez, Walter Lopez, Christian Ramirez Soto (Honduras)

        İngiltere: Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence (Dk. 66 O'Reilly), Anderson (Dk. 73 Eze), Rice, Madueke (Dk.83 Rashford), Bellingham (Dk. 73 Rogers), Gordon (Dk. 64 Saka), Kane

        Gana: Asare, Senaya (Dk. 87 Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo, Williams (Dk. 66 Fatawu), Ayew (Dk. 67 Adu) (Dk. 90+6 Baba)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Rice (İngiltere), Dk. 60 Williams (Gana)

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