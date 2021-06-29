Avrupa Futbol Şampiyonası büyük çekişmeye sahne olan maçlarla sürüyor. Erken final niteliğindeki eşleşmede, İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak maçı, Hollandalı Danny Makkelie yönetecek. Bu dev karşılaşma, TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak..

İngiltere, D Grubu'nu 7 puan toplayarak zirvede tamamladı. Almanya ise en zorlu grup olarak gösterilen F Grubu'nu, 4 puan ve averajla ikinci sırada bitirdi.

Bu iki dev futbol ülkesi, büyük turnuvalar tarihinde sekizinci kez birbirlerine rakip olacak. Daha önceki 7 maçta taraflar ikişer galibiyet alırken, üç karşılaşma berabere sonuçlandı.

İngiltere ile Almanya arasında oynanan en unutulmaz maçlardan biri de, EURO 1996'nın yarı finalinde yaşandı. O maçı penaltılarla kazanan Almanya, sonrasında finalde Çek Cumhuriyetini de yenerek kupaya uzanmıştı. İngiltere adına penaltıyı değerlendiremeyen isimse, şu an takımın başında olan Gareth Southgate'di.

İngiltere ile Almanya, Wembley Stadı'nda 13'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu stattaki ilk beş maçın dördünü kazanan İngiltere, Almanya'ya karşı Wembley'de oynadığı sonraki yedi mücadelede ise galibiyet alamadı.