Johnson, Theresa May'in başbakanlık görevinden istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmasının ardından Buckingham Sarayı'na gitti.

Saraya gidişi sırasında bir grup protestocunun yolunu kesmeye çalıştığı Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini alarak resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.

Buckingham Sarayı'nın paylaştığı fotoğrafta, Johnson'ın Kraliçe 2. Elizabeth'le tokalaşırken gelenekler gereği reverans yaptığı görüldü.

Johnson, daha sonra başbakan olarak ilk kez Başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi 10 Numara'ya hareket etti.

"31 EKİM'DE AYRILACAĞIZ"

10 Numara'ya varışında ekibi tarafından alkışlarla karşılanan Johnson, burada bir açıklama yaptı.

Johnson, "31 Ekim'de (AB'den) ayrılacağız; şayeti, fakatı yok. Yeni ve daha iyi bir anlaşma yapacağız." ifadesini kullandı.

İngiliz halkının beklemekten yorulduğunu ve harekete geçme zamanının geldiğini kaydeden Johnson, selefi May'in AB ile vardığı anlaşmanın parlamentoda kabul edilmemesinin en büyük sebeplerinden olan tedbir maddesi konusunda da endişe edilmemesi gerektiğini söyledi.

Brexit'in İngilizlerin aldığı çok önemli bir karar olduğunu ve hükümetinin bunu gerçekleştireceğini belirten Johnson, AB ile yeni bir ortaklık istediğini dile getirdi.

Johnson, az da olsa anlaşmasız ayrılık ihtimali bulunduğunu ancak bu durumda İngiltere'nin AB'ye ödemesi gereken 39 milyar sterlini ödemeyeceğini kaydetti.

Yeni Başbakan ayrıca, anlaşmasız Brexit'e hazır oldukları mesajı da verdi.

MAY, PARTİ İÇİ MUHALEFETİN BASKISIYLA İSTİFA ETMİŞTİ

Johnson'ın selefi May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak liderlikten istifa etmiş ve yeni lider belirlenince başbakanlığı da bırakacağını açıklamıştı.

Muhafazakar Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı geride bırakmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu, ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

İNGİLİZ KABİNESİNDE İSTİFALAR

İngiltere'de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilmesinin ardından, kabinedeki 4 bakanın daha istifasını açıklamasıyla toplam istifa eden bakan sayısı 6'ya yükseldi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine ve Başbakanlığa Johnson'ın seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Adalet Bakanı David Gauke ve Kabine Ofisi Bakanı David Lidington kabinedeki görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Eğitim Bakanı Anne Frances Milton ile İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da önceden kabinedeki görevlerinden istifalarını duyurmuştu.

Ayrıca Lordlar Kamarası'nda Grup Başkan Vekili Lord John David Beckett Taylor da istifa ettiğini açıkladı.

"DİKKATE DEĞER İLERLEME KAYDETTİK"

Maliye Bakanı Hammond istifa mektubunda, "Brexit'e ilişkin çözümlenmemiş meselelerin yarattığı belirsizliklere rağmen, kamu finansmanın yeniden yapılandırılması ve İngiliz ekonomisinin gelecekteki fırsatlara hazırlanması konusunda dikkate değer ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.

Hammond, 2009'da ülkenin net kamu borçlanma ihtiyacının gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranının yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, bunun geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 1 seviyesine gerilediğini belirtti.

JOHNSON 92 BİN 153 OYLA YENİ BAŞBAKAN OLDU

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Johnson, dün ülkenin yeni başbakanı oldu.

Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kalmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.