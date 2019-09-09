İngiltere'de Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd da istifa etti

Amber Rudd

Hükümetin önceliğinin Brüksel'le bir anlaşma yapmak olduğuna artık inanmadığını belirten Rudd, Twitter'da yaptığı paylaşımla, "Ilımlı muhafazakarlar ihraç edilirken durup bekleyemem" diyerek Çalışma Bakanlığı ve Muhafazakar Parti denetçiliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Rudd, Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinden istifa ederken "Artık AB'den bir anlaşma yaparak ayrılmanın hükümetin önceliği olduğuna inanmıyorum" açıklaması yaptı.

Salı günü Boris Johnson'ın AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasını engelleyen yasa tasarısına 'evet' oyu veren 21 Muhafazakar Partili milletvekilini ihraç etmesini de "demokrasi ve uyuma hakaret" olarak nitelendirdi.

"Geniş vizyonlu ve kendisini bu işe adamış muhafazakarları, öngörüsüz bir şekilde ayırma adımı" dediği ihraçlar için "Bu tarz bir siyasi barbarlığı desteklemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İstifasının "zor bir karar" olduğunu belirten Rudd, "Yeni bir seçim olursa bağımsız bir muhafazakar olarak kalıp kalmayacağımla ilgili pozisyonumu değerlendireceğim." dedi.

https://twitter.com/AmberRuddHR/status/1170429481879842817?s=20

2016 yılındaki Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) referandumunda AB'de kalma taraftarı olan bunun için kardeşiyle birlikte kampanya yürüten Rudd, bir önceki Başbakan Theresa May'in kabinesinde de Çalışma ve Emeklilik Bakanı olarak görev yapmıştı.

Başbakan Jonhson'a yazdığı istifa mektubunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetinize iyi bir amaçla katılmıştım. 31 Ekim'de AB'den ayrılmak için yeni bir anlaşma doğrultusunda en iyi şansımızın, anlaşmasız Brexit'in de masada olması şartını kabul etmiştim. Ancak artık, hükümetin asıl amacının bir anlaşmaya varmak olduğuna dair inancımı kaybettim."

Hükümet ve muhalefetin tepkisi ne oldu?

Başbakanlık Ofisi, "becerikli bir bakanın istifasından dolayı hayal kırıklığı" yaşandığını duyurdu.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise, Çalışma Bakanı'nın istifasının, hükümetin dağılmakta olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekillerinden biri olan David Gauke, Twitter'da "Rudd son derece cesur bir çıkış yaptı. Dile getirdiği kaygılar, (eski) meslektaşlarımın çoğunun görüşlerini yansıtıyor" paylaşımı yaptı.

Muhafazakar Parti'den ihraç edilen bir diğer milletvekili Rory Stewart da "Bir Brexit anlaşması yapılmasını desteklemek için birlik olmalı ve yapılmasını sağlamalıyız" dedi.

İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ian Lavery, istifanın "Johnson'a kimsenin güvenmediğinin kalmadığının bir işareti olduğunu" söyledi.

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Boris Johnson 31 Ekim'de AB'den ayrılıktan yana

Boris Johnson, Brexit için belirlenen 31 Ekim tarihine kadar Brüksel'le anlaşmaya varılamazsa, anlaşmasız Brexit'ten yana. Ancak buna itiraz eden muhalefet milletvekilleri ve kendi partisinden bazı milletvekilleri, Salı günü meclise getirilen ve anlaşmasız Brexit'i engelleyen bir yasa tasarısını kabul etmişti.

Johnson, Brexit'in daha fazla ertelenmesini engellemek için erken seçim çağrısı yaptı ancak bu da parlamentoda reddedildi.

Ardından Johnson, "asi" olarak adlandırdığı, aralarında eski başbakan Winston Churchill'in torunu Nicholas Soames'in de olduğu 21 milletvekilini partiden kovmuştu.

Bunun ardından hükümetten de istifalar başladı. Bakan yardımcısı olan kendi kardeşi Jo Johnson da hükümetten istifa ettiğini açıklamıştı.

Boris Johnson, 19 Ekim'e kadar Parlamento'da yeni bir Brexit anlaşmasının onaylanmaması halinde Brexit'in ertelenmesini sağlayacak bir yasa tasarısına karşı adım atmaya hazırlanıyor.

İngiltere'de çıkan Sunday Times gazetesine konuşan bir Başbakanlık yetkilisi, "18 Ekim'e kadar bir anlaşma olmazsa, uzatmayı sabote edeceğiz." dedi.

Salı günü Parlamento'da kabul edilen yasa tasarısının, gelecek hafta Kraliçe'nin onayının ardından yasalaşması bekleniyor.

Sunday Times'a konuşan yetkili, Johnson'ın kendi partisi içinden de tepkiyle karşılaşan bu yasayı "Başbakan'ın farklı yorumladığını" da söyledi. Ancak yasalara uymaması halinde Başbakan hapis cezasıyla yargılanabilir.

Pazartesi günü erken seçim teklifini muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'le tekrar görüşeceğini açıklayan Başbakan Johnson, teklifi yine reddedilirse "Bu hükümet çalışmaya devam edecek ve AB ile anlaşmak için yorulmadan çalışacak. Ancak ne olursa olsun 31 Ekim'de AB'dan ayrılmaya da hazır olacak" açıklaması yaptı.

Brexit Bakanı Steve Barclay, Sunday Telegraph'a yazdığı yazıda, anlaşma sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak AB'nin kabul edilmesi güç koşullar öne sürdüğünü ifade etti.

Amber Rudd kimdir?

Hükümetin önde gelen AB yanlısı bakanlarından Amber Rudd, geçen yıl Nisan ayında İçişleri Bakanlığı'dan istifa etmek zorunda kalmıştı.

İstifasının sebebi, İngiltere'de yasal statü sahibi olmuş onlarca yıl burada yaşamış eski sömürgelerden gelen bir kısım göçmenin, yanlışlıkla yasadışı ilan edilerek zorla sınır dışı edildiğinin anlaşılmasıyla patlak veren Windrush skandalıydı.

6 ay sonra, hâlâ Theresa May başbakanken kabineye geri dönen Rudd, görevden alınan Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'in yerine getirildi.

May'in istifası sonrası adı liderlik için de geçen ancak adaylıkların açıklanmasından sonra Johnson'a karşı Jeremy Hunt'ı destekleyen Rudd, en az 60 Muhafazakar milletvekilinin desteklediği "anlaşmasız Brexit karşıtı" grubun başını çekti.