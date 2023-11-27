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        Haberler Sağlık İngiltere'de H1N2 grip türü ilk kez insanda görüldü

        İngiltere'de H1N2 grip türü ilk kez insanda görüldü

        İngiltere sağlık otoritesi, insanlarda influenza A(H1N2)V vakası tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:09
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        İngiltere'de H1N2 grip türü ilk kez insanda görüldü
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        İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk kez A(H1N2)v grip türü insanda tespit edildi. Domuzlar arasında dolaşan bir virüse benzeyen H1N2'ye yakalanan kişinin hastalığı hafif bir şekilde geçirdiği ve tamamen iyileştiği bildirildi.

        İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), vakanın rutin ulusal grip sürveyansının (sağlıkla alakalı tüm verilerin sürekli olarak toplanması, karşılaştırılması, analiz edilmesi ve sonuçların ilgili birimlerle zamanında paylaşılması)bir parçası olarak tespit edildiğini ve enfeksiyonun kaynağının bilinmediğini açıkladı.

        Reuters'ta yer alan bilgiye göre, vakanın yakın temaslıları Sağlık Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ilgili durumun ve Kuzey Yorkshire'daki ameliyathaneler ile hastanelerin izlendiği kaydedildi.

        UKHSA Direktörü Meera Chand, "Domuzlarda tespit edilen virüse çok benzeyen bu virüsü ilk defa İngiltere'de insanlarda tespit ettik" dedi.

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