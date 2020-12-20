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İngiltere'de yeni virüs paniği: Daha bulaşıcı! 0:00 / 0:00

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istedi.

Johnson, İngiltere'de görülen Kovid-19'un yeni bir türünün daha hızlı yayılabileceği ve vakalarda artışa yol açabileceğinin doğrulanmasının ardından alınacak acil önlemleri görüşmek üzere kabine üyeleriyle bir araya geldi.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Johnson, Londra ve çevresinde virüsün alınan önlemlere rağmen yayıldığını kaydetti.

Başbakan Johnson, bunun yeni bir türden kaynaklandığının belirlendiğini ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi.

Aşıların bu türe karşı daha az etkili olabileceğine dair de bir veri bulunmadığını aktaran Johnson, bu konudaki araştırmaların Dünya Sağlık Örgütüne iletildiğini söyledi.

YENİ ÖNLEMLER

Johnson, yeni türden dolayı bazı önlemler almak zorunda kaldıklarını, şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere'nin doğu ve güneydoğusunun önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını duyurdu.

Yeni önlemlerin yarından itibaren geçerli olacağını kaydeden Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirdi.

Johnson, daha önce alınan Noel'de önlemlerin 5 gün gevşetilmesi kararını da uygulamayacaklarını belirterek, "Noel konusunu tekrar ele almalıyız." dedi.

4. aşama kısıtlamalara alınan bölgelerdeki insanların Noel'de diğer hane üyeleriyle bir araya gelmemesi gerektiğini vurgulayan Johnson, buralar dışındaki diğer yerlerde ise insanların ilk 5 gün yerine yalnızca Noel Günü'nde en fazla 2 ayrı hanenin üyeleriyle buluşmasına izin verileceğini açıkladı.

Johnson, Noel'de kısıtlamaların gevşetileceği yönünde geçen hafta yaptığı açıklamadan geri adım atmasının gerekçesini "bilimsel verilerin değişmesine" bağlayarak, "Bu yıl Noel farklı, çok farklı olacak; ancak gerçekçi olmalıyız." diye konuştu.

Bu arada Johnson, şimdiye kadar Kovid-19 aşısı yapılanların sayısını 350 bin olarak açıkladı.

Öte yandan ülkede son 24 saatte 27 bin 52 yeni vaka ve 534 ölüm kayda geçti.

ADI KONULMAMIŞ KARANTİNA

İngiltere, 5 Kasım'da başlayan ulusal çaptaki ikinci karantinanın 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından 3 aşamalı önlem planına geçmişti.

İlk aşamada restoran ve barlar ancak saat 23.00'e kadar açık kalabiliyor, evden çalışma teşvik ediliyor.

2. aşamada, kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemiyor, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılıyor, barlar ancak restoran olarak hizmet verebiliyor, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabiliyor.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremiyor, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemiyor, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabiliyor ve spor etkinlikleri düzenlenemiyor.

Bugün ilan edilen 4. aşamayla da aynen karantinada olduğu gibi temel ürünlerin satılmadığı ticari işletmelerin kapatılması gerekiyor ve gerekli olmadığı sürece yurtdışına seyahat yapılmaması isteniyor. Bu nedenle 4. aşama önlemler, adı konulmamış karantina olarak görülüyor.

İngiltere, 68 bin 447 can kaybı ile Avrupa'da İtalya'dan sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda.

İlk başta sürü bağışıklığı stratejisiz izleyen İngiliz hükümeti, alınan önlemlerin zamanlaması ve içeriğinden dolayı sıklıkla eleştiriliyor.