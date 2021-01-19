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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Ülkedeki toplam Kovid-19 ölümleri 90 binin üzerine çıktı.

Önceki en yüksek rakam, 1564 ölümün kaydedildiği 13 Ocak'ta görüldü.

Son 24 saatlik dönemde 33 bin 355 pozitif Kovid-19 vakası daha kaydedildi.

Son hükümet rakamlarına göre şu anda toplam 4 milyon 266 bin 577 kişiye ilk aşı dozu yapıldı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) gelen yeni tahminlere göre, ülkedeki her 10 kişiden birinin aralık ayında Kovid-19 antikor testinin pozitif çıktı ki bu ekim ayı rakamının kabaca iki katı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, geçen ay, İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün ardından; Güney Afrika'da belirlenen ve daha hızlı bulaşan endişe verici bir varyant bulunduğunu ve bunun İngiltere'ye de ulaştığının tespit edildiğini açıklamıştı.