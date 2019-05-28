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İngiltere'den Dorukhan Toköz için çılgın transfer teklifi

İngiltere medyası Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'e West Ham United'ın 15 milyon Pound'luk teklifte bulunduğunu açıkladı.

Beşiktaş

BEŞİKTAŞ’IN bu sezon başında Eskişehirspor’dan bedelsiz olarak renklerine kattığı Dorukhan Toköz, transfer döneminin gözdesi olmaya devam ediyor. Menajerler aracılığını ile gelen tekliflere göre İngiliz ve İtalyan ekipleri 23 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Yetenekli oyuncu ile son gelişme İngiliz medyası tarafından aktarıldı. Habere göre Newcastle United, West Ham United ve Watford tarafından istenen Dorukhan’a son olarak 15 milyon poundluk bir teklif yapılacağı açıklandı. Daha önce Newcastle United’in 7 milyon pound önerdiği ve bunun Beşiktaş tarafından reddedildiğini hatırlatan İngilizler, West Ham’ın fiyatı 15 milyona çektiğini bildirdi. Beşiktaş’ın 20 milyon euro istediği Dorukhan’la ilgili görüşmelerin devam etmesi ve olumlu sonuçlanmasının beklendiği de kaydedildi.

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